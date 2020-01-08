مقدمة حفلة اختيار الأفضل توجه رسالة قوية لـ محمد صلاح.. فيديو

قالت الإعلامية مريم أمين، إنها كانت تتمنى أن يحضر النجم المصرى العالمى محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الانجليزي، أحتفالية أختيار الأفضل بأفريقيا، موضحة أنها لم تتعامل معه شخصيًا ولكن صلاح شخصية عالمية.
وأضافت الإعلامية مريم أمين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن مشاركة محمد صلاح بالحفلة كانت ستكون إضافة كبيرة للحفلة، مؤكدة أن صلاح ينال حب الجميع.
وأشارت الإعلامية مريم أمين ، إلى أن صورة صلاح عندما ظهرت على شاشة الحفل قام الجميع بالتصفيق له، وأنها كانت تتمنى مشاركة النجم الكبير محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
ولفتت الإعلامية مريم أمين إلى أن الخطيب رمز كبير للكرة المصرية، وأنها كانت تتمنى أن يحضر لكونه رمزا من رموز الكرة المصرية.
وأوضحت الإعلامية مريم أمين، أن النجم ساديو مانيهة من الشخصيات الطيبة و المتواضعة، وأن ايتو كان يلقى فى مانيه شعرا.
وأضافت الإعلامية مريم أمين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن مشاركة محمد صلاح بالحفلة كانت ستكون إضافة كبيرة للحفلة، مؤكدة أن صلاح ينال حب الجميع.
وأشارت الإعلامية مريم أمين ، إلى أن صورة صلاح عندما ظهرت على شاشة الحفل قام الجميع بالتصفيق له، وأنها كانت تتمنى مشاركة النجم الكبير محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
ولفتت الإعلامية مريم أمين إلى أن الخطيب رمز كبير للكرة المصرية، وأنها كانت تتمنى أن يحضر لكونه رمزا من رموز الكرة المصرية.
وأوضحت الإعلامية مريم أمين، أن النجم ساديو مانيهة من الشخصيات الطيبة و المتواضعة، وأن ايتو كان يلقى فى مانيه شعرا.