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مرأة

28 ألف جنيه سعر حذاء أحلام في أحدث ظهور لها ..صور

الخميس 09/يناير/2020 - 05:02 ص
أحلام
أحلام
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة الخليجية أحلام متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام بصورة جديدة.

ظهرت أحلام فى الصورة بإطلالة شتوية أنيقة، حيث ارتدت بنطلون جينز وبلوفر بلون الأوف وايت، ونسقت معهما بالطو طويلا وأنيقا مما منحها إطلالة جذابة و مميزة.

وانتعلت أحلام بوت طويلا للغاية يصل أعلى الركبة من دار الأزياء العالمية Gucci، وقد وصل سعره 1790 دولارا، أى ما يقرب من 28,819 جنيها.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت أحلام على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج الهادئة، وأكملت إطلالتها ببعض المجوهرات الأنيقة.

28 ألف جنيه سعر حذاء أحلام في أحدث ظهور لها ..صور
28 ألف جنيه سعر حذاء أحلام في أحدث ظهور لها ..صور
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28 ألف جنيه سعر حذاء أحلام في أحدث ظهور لها ..صور

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