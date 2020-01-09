AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الفقي: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي إذا وجدت ما يهدد أمنها القومي| فيديو

الخميس 09/يناير/2020 - 12:05 ص
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
Advertisements
هاني حسين
قال الكاتب والمفكر السياسي مصطفى الفقي، إن هناك اختلافا بين دول الجوار في مواقفها تجاه الأزمة في ليبيا، ولكنها ترفض التدخل العسكري التركي فيها.

وأضاف مصطفى الفقي في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج : يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن تركيا تغزو ليبيا، موضحا أن أزمة ليبيا تمس جميع دول الجوار.

وتابع مصطفى الفقي":" هناك حاجة إلى اجتماع بين دول الجوار من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية".

وأكمل مصطفى الفقي:" من حق مصر كدولة لها حدود مشتركة مع دولة ليبيا، أن ترسل إشارات لكل الأطراف إننا مدركون أننا مقبلون على متاعب وقلاقل، وتعتبر مناورات القوات المسلحة ردع لأطراف أخرى، ومصر لن تقف مكتوفة الأيدي إذا وجدت ما يهدد امنها القومي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مفاجأة | سر علاقة نانسى عجرم وزوجها بالقتيل قبل حادث محاولة اقتحام منزلها

بعدما صدمت والدها.. لينا أحمد الفيشاوي تتابع مسلسل التربية الجنسية

العد التنازلي .. اِعرف موعد انطلاق البث المباشر لـ قناة الزمالك

بعد الهجوم على القواعد الأمريكية.. ترامب: سنرد على إيران بهذه الطريقة.. فيديو

عبدالواحد السيد: كل شيء يمكن أن يتغير في الدوري إلا الأهلي.. بداية تاريخية .. فيديو

هل أُسقطت الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني.. ماذا اكتشفت المخابرات الغربية؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة | سر علاقة نانسى عجرم وزوجها بالقتيل قبل حادث محاولة اقتحام منزلها

شاهد.. صور سلاف فواخرجى مع فرسانها الأربعة

شاهد.. تعديل خطوط الغاز المتعارضة مع مسار مترو الأنفاق بمنطقة الهرم