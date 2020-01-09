الفقي: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي إذا وجدت ما يهدد أمنها القومي| فيديو

قال الكاتب والمفكر السياسي مصطفى الفقي، إن هناك اختلافا بين دول الجوار في مواقفها تجاه الأزمة في ليبيا، ولكنها ترفض التدخل العسكري التركي فيها.



وأضاف مصطفى الفقي في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج : يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن تركيا تغزو ليبيا، موضحا أن أزمة ليبيا تمس جميع دول الجوار.



وتابع مصطفى الفقي":" هناك حاجة إلى اجتماع بين دول الجوار من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية".



وأكمل مصطفى الفقي:" من حق مصر كدولة لها حدود مشتركة مع دولة ليبيا، أن ترسل إشارات لكل الأطراف إننا مدركون أننا مقبلون على متاعب وقلاقل، وتعتبر مناورات القوات المسلحة ردع لأطراف أخرى، ومصر لن تقف مكتوفة الأيدي إذا وجدت ما يهدد امنها القومي".