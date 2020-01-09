AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

حظك اليوم الخميس 9 - 1 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

الخميس 09/يناير/2020 - 03:03 ص
حظك اليوم الخميس
حظك اليوم الخميس 9 - 1 - 2020
Advertisements
هاجر هانئ
يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم، الخميس، 9- 1 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حتى تستطيع الاطّلاع عليه، وتراقب تحركاته، ويمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.

وفيما يلي نقدم إليك حظك اليوم الخميس 9- 1 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا إلى ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج.

برج الحمل
عاطفيا وعائليا: القمر اليوم في وضع معاكس... كن لبقا فالنقد السلبي يفسد علاقتك بمن تحب أو بأشخاص من العائلة.
مهنيا واجتماعيا: تميل اليوم لمراجعة خبرات سابقة وقد ينفعك ذلك في عملك وفي توطيد علاقاتك.

برج الثور 
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات وتجمعك بالكثيرين لقاءات مثمرة وتستمع جيدا للآخر.
عائليا وعاطفيا: القمر يدعم علاقتك بالأحباب وبالأخوة، واليوم مناسب للإصلاح في نطاق العائلة.

برج الجوزاء 
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع المشتري في منزلي المال وعليك أن تحدد أولوياتك وأن تبدي انضباطا في عملك ونفقاتك.
عاطفيا واجتماعيا: تميل لفرض آرائك على من حولك وقد تتسرع في أقوالك، لكن ينصحك الفلك بأن تكون لبقا.

برج السرطان 
مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يمنحك كل الأدوات للتأثير في الآخرين.
عاطفيا: الفلك يمدك بالسحر والتوهج وتعرف كيف تجذب الجنس الآخر بإطلالة أخاذة.

برج الاسد 
عاطفيا وصحيا: القمر يتنافر مع المشتري وتنصحك الأفلاك أن تعتني اليوم بصحتك وأن تلزم السرية والكتمان.
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تكون يقظا وحذرا وأن تحترس من النصب والاحتيال.

برج العذراء 
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يدفعك للقاء المخلصين وتجمعك بهم مشاعر صادقة.
مهنيا وعائليا: الشمس وعطارد في منزلك الخامس يخففان من الضغوط الملقاة على عاتقك ويمنحانك إصرارا من أجل إيجاد حلول لمشاكل عالقة.

برج الميزان 
مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك ألا تغامر وألا تتعدى الحدود والخطوط الحمراء.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. فينوس في منزل العلاقات تساعدك على الإعلان عن مشاعرك بتلقائية وقد تكون هناك أجواء رومانسية تسحرك.

برج العقرب 
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ وتجد نفسك محاطا بالداعمين والمخلصين من كل جانب.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط والخلافات.. يساعدك عطارد على الإصلاح ويعدك بأوقات ممتعة تقضيها مع الأحباب والأصدقاء، فقط ابتعد عن الاستفزاز.

برج القوس 
مهنيا وماليا: القمر يتنافر اليوم مع المشتري في منزلي المال وعليك بالتخطيط جيدا ومراجعة خطواتك واليوم غير مناسب للمغامرات المالية.
عاطفيا: فينوس في منزل العلاقات تشعل طاقتك العاطفية وقد تعيش فترة رومانسية رائعة.

برج الجدى 
عاطفيا وصحيا: ينصحك الفلك أن تتجنب العصبية وأن تتحرك بحذر حفاظا على سلامتك.
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك فلا تتسرع في قراراتك مهما تلقيت من عروض مميزة.. ادرس أولا واحترس من الغش.

برج الدلو 
عاطفيا وصحيا: القمر يتنافر مع المشتري في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تقاوم التشوش عاطفيا واتبع نظاما صحيا.
مهنيا وماليا: احترس جدا إذا كنت مطالبا بحسم قضية معلقة أو البت في موضوع ما.. ومع ذلك تعطي مثالا يُحتذى به في الإنجاز وتحمل المسئولية.

برج الحوت 
عاطفيا: القمر بمنزل الحب والوقت مناسب لإظهار مشاعرك وفرص الإعجاب والتواصل كبيرة.
مهنيا واجتماعيا: تبدو مستعدا للتعبير عما بداخلك بلباقة وتتفاهم جيدا مع من حولك.


Advertisements

ترشيحاتنا

6 دول مع محمد صلاح .. تفاصيل تصويت حفل أفضل لاعب في إفريقيا

مفاجأة | سر علاقة نانسى عجرم وزوجها بالقتيل قبل حادث محاولة اقتحام منزلها

عماد متعب يكشف سر عدم فوز محمد صلاح بلقب الأفضل في أفريقيا.. فيديو

حكم التيمم بدلا من الاغتسال أو الوضوء في البرد الشديد

سيد قراره .. اتحاد الكرة يتحدى عضو البرلمان بسبب حسام البدري

تكرار الصلاة بسبب الوساوس.. الإفتاء توضح الحكم| فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأجل إنقاذ قطتها.. عجوز تلقي حفيدها من ارتفاع 50 قدما ..شاهد

بملابس شتوية.. نيرمين الفقي تتحدى الطقس البارد في أحدث ظهور

كويتية تلتقط فيديو لـ سائق سيارة أثناء تحرشه بها على الطريق