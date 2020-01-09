حظك اليوم الخميس 9 - 1 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم، الخميس، 9- 1 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حتى تستطيع الاطّلاع عليه، وتراقب تحركاته، ويمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.





وفيما يلي نقدم إليك حظك اليوم الخميس 9- 1 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا إلى ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج.





برج الحمل

عاطفيا وعائليا: القمر اليوم في وضع معاكس... كن لبقا فالنقد السلبي يفسد علاقتك بمن تحب أو بأشخاص من العائلة.

مهنيا واجتماعيا: تميل اليوم لمراجعة خبرات سابقة وقد ينفعك ذلك في عملك وفي توطيد علاقاتك.





برج الثور

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات وتجمعك بالكثيرين لقاءات مثمرة وتستمع جيدا للآخر.

عائليا وعاطفيا: القمر يدعم علاقتك بالأحباب وبالأخوة، واليوم مناسب للإصلاح في نطاق العائلة.





برج الجوزاء

مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع المشتري في منزلي المال وعليك أن تحدد أولوياتك وأن تبدي انضباطا في عملك ونفقاتك.

عاطفيا واجتماعيا: تميل لفرض آرائك على من حولك وقد تتسرع في أقوالك، لكن ينصحك الفلك بأن تكون لبقا.





برج السرطان

مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يمنحك كل الأدوات للتأثير في الآخرين.

عاطفيا: الفلك يمدك بالسحر والتوهج وتعرف كيف تجذب الجنس الآخر بإطلالة أخاذة.





برج الاسد

عاطفيا وصحيا: القمر يتنافر مع المشتري وتنصحك الأفلاك أن تعتني اليوم بصحتك وأن تلزم السرية والكتمان.

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تكون يقظا وحذرا وأن تحترس من النصب والاحتيال.





برج العذراء

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يدفعك للقاء المخلصين وتجمعك بهم مشاعر صادقة.

مهنيا وعائليا: الشمس وعطارد في منزلك الخامس يخففان من الضغوط الملقاة على عاتقك ويمنحانك إصرارا من أجل إيجاد حلول لمشاكل عالقة.





برج الميزان

مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك ألا تغامر وألا تتعدى الحدود والخطوط الحمراء.

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. فينوس في منزل العلاقات تساعدك على الإعلان عن مشاعرك بتلقائية وقد تكون هناك أجواء رومانسية تسحرك.





برج العقرب

مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ وتجد نفسك محاطا بالداعمين والمخلصين من كل جانب.

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط والخلافات.. يساعدك عطارد على الإصلاح ويعدك بأوقات ممتعة تقضيها مع الأحباب والأصدقاء، فقط ابتعد عن الاستفزاز.





برج القوس

مهنيا وماليا: القمر يتنافر اليوم مع المشتري في منزلي المال وعليك بالتخطيط جيدا ومراجعة خطواتك واليوم غير مناسب للمغامرات المالية.

عاطفيا: فينوس في منزل العلاقات تشعل طاقتك العاطفية وقد تعيش فترة رومانسية رائعة.





برج الجدى

عاطفيا وصحيا: ينصحك الفلك أن تتجنب العصبية وأن تتحرك بحذر حفاظا على سلامتك.

مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك فلا تتسرع في قراراتك مهما تلقيت من عروض مميزة.. ادرس أولا واحترس من الغش.





برج الدلو

عاطفيا وصحيا: القمر يتنافر مع المشتري في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تقاوم التشوش عاطفيا واتبع نظاما صحيا.

مهنيا وماليا: احترس جدا إذا كنت مطالبا بحسم قضية معلقة أو البت في موضوع ما.. ومع ذلك تعطي مثالا يُحتذى به في الإنجاز وتحمل المسئولية.





برج الحوت

عاطفيا: القمر بمنزل الحب والوقت مناسب لإظهار مشاعرك وفرص الإعجاب والتواصل كبيرة.

مهنيا واجتماعيا: تبدو مستعدا للتعبير عما بداخلك بلباقة وتتفاهم جيدا مع من حولك.



