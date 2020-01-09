خبيرة أبراج توجه نصيحة لـ مواليد 9 يناير.. تعرف عليها

لا يخطو كثيرون أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، فيهتمون بمتابعة علم الفلك، ومعرفة حظهم.





وتقدّم خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 2 يناير، وفقًا لعلم الأرقام.





وقالت عبير فؤاد إذا كنت مولودًا في يوم 9 يناير فإن ذلك يعني أنك محدد، وتميل لفرض قوانينك.. لديك روح تعاطف مع الآخرين، ولديك أيضا روح حذر في النواحي المالية.



