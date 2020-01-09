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مرأة

خبيرة أبراج توجه نصيحة لـ مواليد 9 يناير.. تعرف عليها

الخميس 09/يناير/2020 - 06:14 ص
نصيحة لمواليد 9
نصيحة لمواليد 9 يناير
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هاجر هانئ
لا يخطو كثيرون أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، فيهتمون بمتابعة علم الفلك، ومعرفة حظهم.

وتقدّم خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 2 يناير، وفقًا لعلم الأرقام.

وقالت عبير فؤاد إذا كنت مولودًا في يوم 9 يناير فإن ذلك يعني أنك محدد، وتميل لفرض قوانينك.. لديك روح تعاطف مع الآخرين، ولديك أيضا روح حذر في النواحي المالية. 

كما نصحت مواليد 9 يناير، يحمل لك هذا العام أجواءً ضاغطة في كثير من الأحيان.. قد تكون بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية.. كما أن الصبر ضروري جدا بالنسبة لك حتى آخر العام.
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