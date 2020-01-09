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الفقي: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي إذا وجد ما يهدد أمنها القومي ..فيديو

الخميس 09/يناير/2020 - 03:22 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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هاني حسين
قال الكاتب والمفكر السياسي مصطفى الفقي، إن الرئيس السيسي ذكر أنه يتعامل بشرف في زمن لا يتم التعامل به بشرف.

وأضاف مصطفى الفقي، في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الرئيس السيسي يدرك أن هناك ألاعيب تحاكى من أطراف كثيرة، وهناك تنافسات تاريخية بين قوى محيطة بليبيا، ولكن لابد أن تجتمع هذه الدول على كلمة لصالح ليبيا.

وتابع مصطفى الفقي "هناك رفض كبير لسياسة أردوغان في والاتحاد الأوروبي وأمريكا"، مضيفا "لا يجب أن ينظر للرئيس السيسي على أنه سهل، لأنه يعلم متى يكون حادا، ويعلم أهمية عدم توريط بلاده، ولا يقبل القتال إلا إذا فُرض علينا".

تابع مصطفى الفقي، "هناك حاجة إلى اجتماع بين دول الجوار من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية".

وأكمل مصطفى الفقي "من حق مصر كدولة لها حدود مشتركة مع ليبيا أن ترسل إشارات لكل الأطراف إننا مدركون أننا مقبلون على متاعب وقلاقل، وتعتبر مناورات القوات المسلحة ردعًا لأطراف أخرى، ومصر لن تقف مكتوفة الأيدي إذا وجد ما يهدد أمنها القومي".
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