القومي للبحوث بحلوان يستقبل الجمهور لمشاهد ظاهرة فلكية.. غدا

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن عام 2020 سيشهد حدوث العديد من الخسوفات القمرية والكسوفات الشمسية التى يترقبها هواة الفلك وعلماؤه، يصل عددها إلى 4 خسوفات قمرية وكسوفين للشمس.





وأوضح أنه سيكون غدا الجمعة الموافق 10 ينايـــر 2020 تحدث أول ظواهر الخسوف لعام 2020، حيث يحدث خسوف للقمر من نوع شبه الظل، فخلال هذا الخسوف شبه الظل لا يعبر القمر الجزء المظلم من ظل الأرض"الظل" ولكن يعبر من خلال الجزء الخارجي الخافت "شبه الظل" لذلك يبقى قرص القمر مضاءً بالكامل، (اضاءة خافته) وهذا الخسوف لا يمكن رؤيته بالعين المجردة ويُمكن رؤيته من خلال التلسكوبات في مصر وفي المنطقة العربية.





وأضاف أنه كذلك في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف ومنها (قارة اوروبا– قارة أسيا– معظم قارة أستراليا –قارة إفريقيا – شمال غرب أمريكا الشمالية – شرق أمريكا الجنوبية – غرب المحيط الباسفيكي – المحيط الأطلسي – المحيط الهندي – القارة القطبية الشمالية).





وأكد المعهد أنه يرحب بالمواطنين وهواة الفلك للاستمتاع بمشاهدة تلك الظواهر الفلكية في مقر المعهد بحلوان، حيث تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات وخمس دقائق تقريبًا.



