أخبار البرلمان | محمد أبو العينين نائبًا لحزب مستقبل وطن للمجالس النيابية.. راتب حسام البدري يتسبب في أزمة



أصدر حزب "مستقبل وطن"، اليوم الأربعاء، قرارا بتعيين رجل الصناعة محمد أبو العينين نائبا لرئيس الحزب للمجالس النيابية.



رئيس حزب مستقبل وطن: ترحيب أهالي الجيزة بـ أبو العينين يؤكد صحة اختيارنا أصدر حزب "مستقبل وطن"، اليوم الأربعاء، قرارا بتعيين رجل الصناعة محمد أبو العينين نائبا لرئيس الحزب للمجالس النيابية.



أكد المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اختيار الحزب لرجل الصناعة محمد أبو العينين، مُرشحًا في الانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة؛ لم يأت من فراغ، لأنه مثّل الدائرة من قبل تحت قبة البرلمان لعدة دورات، وما زالت شعبيته بين أبنائها قائمة حتى اليوم، على خلفية ما قدمه من خدمات، ولم ينقطع يومًا واحدًا عن التواصل معهم.





حسام الخولي: أبو العينين قادر بخبرته وشعبيته الجارفة على مواصلة إنجازات حزب مستقبل وطن



أكد المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، أن انضمام رجل الصناعة محمد أبو العينين لحزب مستقبل وطن مُرشحًا في الانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة، وتعيينه نائبًا لرئيس الحزب لشئون المجالس النيابة، إضافة كبيرة للحزب.



إهدار للمال العام .. تحرك عاجل من البرلمان بسبب رواتب الجهاز الفني للمنتخب



أعلن النائب حسن السيد، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة ضد اتحاد الكرة بسبب الراتب الشهري الذي يتقاضاه الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة الكابتن حسام البدري ومعاونيه.



بورصة للسلع.. اقتصادية النواب تزف بشرى عن الأسعار الفترة المقبلة أكد المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اختيار الحزب لرجل الصناعة محمد أبو العينين، مُرشحًا في الانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة؛ لم يأت من فراغ، لأنه مثّل الدائرة من قبل تحت قبة البرلمان لعدة دورات، وما زالت شعبيته بين أبنائها قائمة حتى اليوم، على خلفية ما قدمه من خدمات، ولم ينقطع يومًا واحدًا عن التواصل معهم.أكد المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، أن انضمام رجل الصناعة محمد أبو العينين لحزب مستقبل وطن مُرشحًا في الانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة، وتعيينه نائبًا لرئيس الحزب لشئون المجالس النيابة، إضافة كبيرة للحزب.أعلن النائب حسن السيد، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة ضد اتحاد الكرة بسبب الراتب الشهري الذي يتقاضاه الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة الكابتن حسام البدري ومعاونيه.



أكد النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بـ مجلس النواب، أهمية إنشاء بورصة مصرية للسلع، مشيرًا إلى أنها تحقق العديد من الفوائد للسوق الاقتصادية.



تحرك برلماني بشأن إلغاء تطبيق الزيادة على فواتير الكهرباء المتوقع يوليو 2020



أكد سمير البطيخي عضو مجلس النواب، أنه قام بتقديم طلب إحاطة لوزير الكهرباء بشأن إلغاء أو تأجيل تطبيق الزيادة المقررة فى أول يوليو ٢٠٢٠ على شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلى.



تحرك برلماني لسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور وتثبيت العاملين في الصناديق الخاصة أكد النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بـ مجلس النواب، أهمية إنشاء بورصة مصرية للسلع، مشيرًا إلى أنها تحقق العديد من الفوائد للسوق الاقتصادية.أكد سمير البطيخي عضو مجلس النواب، أنه قام بتقديم طلب إحاطة لوزير الكهرباء بشأن إلغاء أو تأجيل تطبيق الزيادة المقررة فى أول يوليو ٢٠٢٠ على شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلى.



طالب النائب علاء عابد، رئيس لجنه حقوق الحكومة، بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور في شتى الهيئات والمؤسسات التى ينطبق عليها قرار رئيس مجلس الوزراء في ضوء اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف، وبتثبيت من لم يتم تثبيته من العاملين على الصناديق الخاصة تطبيقا لقانون الخدمة المدنية.



مقترح برلماني يلزم الأطباء الراغبين في الاستقالة بدفع تعويض مالي



توجه النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، يلزم الأطباء حديثي التخرج الراغبين في تقديم استقالاتهم من العمل، بدفع تعويض مالي تتناسب قيمته مع حجم التكلفة التي تكبدتها الدولة في سبيل تعليمهم، ومع حجم الضرر الواقع عليها.



15 % من الأجر السنوي.. معاش تعويضى للخاضعين لقانون التأمينات والمعاشات الجديد في هذه الحالات طالب النائب علاء عابد، رئيس لجنه حقوق الحكومة، بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور في شتى الهيئات والمؤسسات التى ينطبق عليها قرار رئيس مجلس الوزراء في ضوء اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف، وبتثبيت من لم يتم تثبيته من العاملين على الصناديق الخاصة تطبيقا لقانون الخدمة المدنية.توجه النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، يلزم الأطباء حديثي التخرج الراغبين في تقديم استقالاتهم من العمل، بدفع تعويض مالي تتناسب قيمته مع حجم التكلفة التي تكبدتها الدولة في سبيل تعليمهم، ومع حجم الضرر الواقع عليها.



بدء التطبيق الفعلى لقانون التأمينات والمعاشات الجديد أول شهر يناير الجارى ، وجاء ذلك بعد ما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد اعتبارا من يوم الأربعاء الأول من يناير 2020، حيث يمنح القانون جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة سواء العامل أو صاحب العمل أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أصحاب المعاشات.



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