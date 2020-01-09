AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طه إسماعيل: كارتيرون كان ضحية مخطط الأحمال في الأهلي

الخميس 09/يناير/2020 - 01:19 ص
كارتيرون
كارتيرون
Advertisements
محمد رشاد
قال طه إسماعيل نجم النادي الأهلي الأسبق، ورئيس لجنة التخطيط السابق بالقلعة الحمراء، إن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون كان ضحية الظروف وأشخاص آخرين، خلال فترة توليه مهمة المارد الأحمر.

وكان كارتيرون- الذي يتولى المهمة الفنية للزمالك الآن- قد تولى تدريب الأهلي، قبل عامين، ورحل بعد أن تمت إقالته.

وقال طه إسماعيل في تصريحات تلفزيونية لفضائية "تايم سبورتس"، "كارتيرون يتحمل 20% فقط من الوضع الذي حدث معه في الأهلي".

وأضاف "أولًا خاض مبارياته بعدد كبير من اللاعبين المصابين، مثل علي معلول وأحمد فتحي وجونيور أجاي وحسام عاشور ووليد أزارو تعرض للإيقاف".

وأكد "لا يمكن مقارنة باتريس كارتيرون بمارتن لاسارتي الذي أتى له حسين الشحات ورمضان صبحي ومجموعة كبيرة من اللاعبين، وتدعيم وسط الملعب بحمدي فتحي وخط الدفاع ايضًا".

وأتم "كارتيرون كان ضحية مخطط الأحمال في ذلك الوقت، لأن معظم الإصابات في الفريق نتيجة لتخطيط الأحمال، وهذه مشكلة كبيرة جدًا في مصر لأن المدرب يترك المخطط يعمل من دماغه".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أمريكا تعترف بالفشل: لم نستطع إسقاط الصواريخ الإيرانية لهذا السبب

2020 لا تبشر بالخير.. مصطفى الفقي: مقتل سليماني ضربة موجعة لإيران وأمريكا لن تشن حرباً

وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل 4 جنود شمال سوريا

بعدما صدمت والدها.. لينا أحمد الفيشاوي تتابع مسلسل التربية الجنسية

لوك جديد .. زوجة أحمد الفيشاوى تبهر متابعيها بالشعر الأحمر

انتهاك للقانون الدولي| رسالة قوية من وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان حول التدخل التركي بليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأجل إنقاذ قطتها.. عجوز تلقي حفيدها من ارتفاع 50 قدما ..شاهد

بملابس شتوية.. نيرمين الفقي تتحدى الطقس البارد في أحدث ظهور

كويتية تلتقط فيديو لـ سائق سيارة أثناء تحرشه بها على الطريق