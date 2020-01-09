طه إسماعيل: كارتيرون كان ضحية مخطط الأحمال في الأهلي

قال طه إسماعيل نجم النادي الأهلي الأسبق، ورئيس لجنة التخطيط السابق بالقلعة الحمراء، إن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون كان ضحية الظروف وأشخاص آخرين، خلال فترة توليه مهمة المارد الأحمر.



وكان كارتيرون- الذي يتولى المهمة الفنية للزمالك الآن- قد تولى تدريب الأهلي، قبل عامين، ورحل بعد أن تمت إقالته.



وقال طه إسماعيل في تصريحات تلفزيونية لفضائية "تايم سبورتس"، "كارتيرون يتحمل 20% فقط من الوضع الذي حدث معه في الأهلي".



وأضاف "أولًا خاض مبارياته بعدد كبير من اللاعبين المصابين، مثل علي معلول وأحمد فتحي وجونيور أجاي وحسام عاشور ووليد أزارو تعرض للإيقاف".



وأكد "لا يمكن مقارنة باتريس كارتيرون بمارتن لاسارتي الذي أتى له حسين الشحات ورمضان صبحي ومجموعة كبيرة من اللاعبين، وتدعيم وسط الملعب بحمدي فتحي وخط الدفاع ايضًا".



وأتم "كارتيرون كان ضحية مخطط الأحمال في ذلك الوقت، لأن معظم الإصابات في الفريق نتيجة لتخطيط الأحمال، وهذه مشكلة كبيرة جدًا في مصر لأن المدرب يترك المخطط يعمل من دماغه".