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رياضة

فالفيردي لاعب ريال مدريد: لا نخشى أي فريق.. وزيدان دعمني بشدة

الخميس 09/يناير/2020 - 02:09 ص
فالفيردي لاعب نادي
فالفيردي لاعب نادي ريال مدريد
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إسماعيل محمود
عبر الأوروجواياني فيدي فالفيردي، لاعب نادي ريال مدريد عن سعادته بتأهل فريقه لنهائي بطولة كأس السوبر الإسباني "السوبر كوبا" والمقامة بالمملكة.

يذكر أن نادي ريال مدريد ضمن مقعدًا في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، بعد فوزه على فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما باستاد الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بالسعودية.

وقال "فالفيردي"، في تصريحات بعد المباراة، "زيدان كان من دعمني عندما لم أكن أحظى بدقائق كثيرة، لقد منحني الثقة والطمأنينة، إنه يجعلنا نتوحد كفريق، لقد قدم الفريق أداءً جيدًا جدًا، كانت مباراة صعبة تطلبت جهودًا كبيرة لكننا كنا نعلم أننا سنركض طوال 90 دقيقة".

وأضاف "فالفيردي"، "زيدان طلب منا المداورة ومنح الكل حرية الحركة، على اليمين، نحاول مع مودريتش كما أظهر الهدف الثاني على سبيل المثال، كنا أقوياء دفاعيًا وصنعنا الفرص هجوميًا، لوكا يوفيتش أبلى بلاءً حسنًا للغاية وقدم لاعبو الوسط إسهامات هجومية، أما عن الخصم المفضل لريال مدريد في النهائي، فنحن لا نخشى أي فريق وعلينا أن نكون مستعدين لملاقاة أي فريق."

ويلتقي ريال مدريد يوم السبت القادم في نهائي السوبر، الفائز من المباراة التي ستقام غدًا الخميس بين فريقي أتلتيكو مدريد وبرشلونة.
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