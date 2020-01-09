اخبار الرياضة| سر فوز اتحاد الكرة بالأفضل في إفريقيا.. حافلة فريق برشلونة تضل طريقها في السعودية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة جاءت كالآتي:- نجح نادي الدحيل القطري في التعاقد مع لاعب يوفنتوس الإيطالي الكوري الشمالي هان كوانج سونج اليوم الأربعاء، ليصبح ثالث المنضمين للنادي القطري من السيدة العجوز.- يستعد فريق برشلونة لخوض منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية بمدينة جدة.- طفت على السطح أزمة بين أحد نواب البرلمان واتحاد الكرة بسبب الرواتب الشهرية التى يحصل عليها حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر الوطني وجهازه المعاون.- حسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " الجدل المثار حول تتويج اتحاد الكرة المصري بجائزة أفضل اتحاد قارى لعام 2019 خلال الحفل الذى أقيم أمس بمدينة الغردقة .- كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن الشكوى التي قدمها النادي ضد لاعبه محمود كهربا الذى رحل لأفيس البرتغالي دون موافقة ناديه ثم انضم مؤخرا للأهلى، تتضمن العديد من البنود.- أصيب اليوم الأربعاء أحمد علاء، مدافع نادي طلائع الجيش ، والمعار من النادي الأهلي على مستوى الركبة، ووجود اشتباه بإصابته بقطع في الرباط الصليبي.- علق أمير عزمى مجاهد المدرب المساعد السابق لنادي الزمالك على التراشق الدائر بين سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ومجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة المستشار مرتضى منصور.- أصبح تتويج السنغالى ساديو مانى نجم ليفربول بلقب أفضل لاعب إفريقي لعام 2019 حديث الساعة على مستوى الشارع الكروى الإفريقي والعالمى .