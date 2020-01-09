اخبار الرياضة| سر فوز اتحاد الكرة بالأفضل في إفريقيا.. حافلة فريق برشلونة تضل طريقها في السعودية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة جاءت كالآتي:
رسميًا.. الدحيل القطري يضم ثالث الصفقات من يوفنتوس الإيطالي
- نجح نادي الدحيل القطري في التعاقد مع لاعب يوفنتوس الإيطالي الكوري الشمالي هان كوانج سونج اليوم الأربعاء، ليصبح ثالث المنضمين للنادي القطري من السيدة العجوز.
حافلة فريق برشلونة تضل طريقها في السعودية بسبب السائق
- يستعد فريق برشلونة لخوض منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية بمدينة جدة.
اتحاد الكرة يتحدى عضو البرلمان بسبب حسام البدري
- طفت على السطح أزمة بين أحد نواب البرلمان واتحاد الكرة بسبب الرواتب الشهرية التى يحصل عليها حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر الوطني وجهازه المعاون.
الكاف يكشف سر فوز اتحاد الكرة بالأفضل في إفريقيا 2019
- حسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " الجدل المثار حول تتويج اتحاد الكرة المصري بجائزة أفضل اتحاد قارى لعام 2019 خلال الحفل الذى أقيم أمس بمدينة الغردقة .
ننشر بنود شكوى الزمالك الى الفيفا لـ إيقاف كهربا
- كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن الشكوى التي قدمها النادي ضد لاعبه محمود كهربا الذى رحل لأفيس البرتغالي دون موافقة ناديه ثم انضم مؤخرا للأهلى، تتضمن العديد من البنود.
اشتباه في إصابة لاعب الأهلي المعار بالرباط الصليبي
- أصيب اليوم الأربعاء أحمد علاء، مدافع نادي طلائع الجيش ، والمعار من النادي الأهلي على مستوى الركبة، ووجود اشتباه بإصابته بقطع في الرباط الصليبي.
أمير عزمي لـ سيد عبدالحفيظ: الموضوع دمه تقيل وربنا يهدي .. صور
- علق أمير عزمى مجاهد المدرب المساعد السابق لنادي الزمالك على التراشق الدائر بين سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ومجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة المستشار مرتضى منصور.
الصحف العالمية تتغنى بتتويج ماني بالأفضل فى إفريقيا 2019
- أصبح تتويج السنغالى ساديو مانى نجم ليفربول بلقب أفضل لاعب إفريقي لعام 2019 حديث الساعة على مستوى الشارع الكروى الإفريقي والعالمى .
رسميًا.. الدحيل القطري يضم ثالث الصفقات من يوفنتوس الإيطالي
- نجح نادي الدحيل القطري في التعاقد مع لاعب يوفنتوس الإيطالي الكوري الشمالي هان كوانج سونج اليوم الأربعاء، ليصبح ثالث المنضمين للنادي القطري من السيدة العجوز.
حافلة فريق برشلونة تضل طريقها في السعودية بسبب السائق
- يستعد فريق برشلونة لخوض منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية بمدينة جدة.
اتحاد الكرة يتحدى عضو البرلمان بسبب حسام البدري
- طفت على السطح أزمة بين أحد نواب البرلمان واتحاد الكرة بسبب الرواتب الشهرية التى يحصل عليها حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر الوطني وجهازه المعاون.
الكاف يكشف سر فوز اتحاد الكرة بالأفضل في إفريقيا 2019
- حسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " الجدل المثار حول تتويج اتحاد الكرة المصري بجائزة أفضل اتحاد قارى لعام 2019 خلال الحفل الذى أقيم أمس بمدينة الغردقة .
ننشر بنود شكوى الزمالك الى الفيفا لـ إيقاف كهربا
- كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن الشكوى التي قدمها النادي ضد لاعبه محمود كهربا الذى رحل لأفيس البرتغالي دون موافقة ناديه ثم انضم مؤخرا للأهلى، تتضمن العديد من البنود.
اشتباه في إصابة لاعب الأهلي المعار بالرباط الصليبي
- أصيب اليوم الأربعاء أحمد علاء، مدافع نادي طلائع الجيش ، والمعار من النادي الأهلي على مستوى الركبة، ووجود اشتباه بإصابته بقطع في الرباط الصليبي.
أمير عزمي لـ سيد عبدالحفيظ: الموضوع دمه تقيل وربنا يهدي .. صور
- علق أمير عزمى مجاهد المدرب المساعد السابق لنادي الزمالك على التراشق الدائر بين سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ومجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة المستشار مرتضى منصور.
الصحف العالمية تتغنى بتتويج ماني بالأفضل فى إفريقيا 2019
- أصبح تتويج السنغالى ساديو مانى نجم ليفربول بلقب أفضل لاعب إفريقي لعام 2019 حديث الساعة على مستوى الشارع الكروى الإفريقي والعالمى .