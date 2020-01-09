AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إصابة 5 من أسرة واحدة نتيجة اختناق من مدفأة كهربائية ببني سويف

الخميس 09/يناير/2020 - 03:11 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد عبد الحليم
أصيبت أسرة مكونة من 5 أفراد "زوجين و3 من أبنائهما" باشتباه أعراض تسمم، نتيجة اختناق من مدفأة كهربائية، بمنزلهم بقرية "باروط" التابعة لمركز بني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا" لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى بني سويف التخصصي، بوصول أسرة مكونة من 5 أشخاص، يعانون من أعراض اشتباه تسمم، نتيجة اختناق من دفاية كهربائية.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المصابين هم: "احمد ج.ش" 35 سنة، أعمال حرة، وزوجته "أميرة ع.ع" 28 سنة، وابنائهما "أميرة ـ 9 سنوات" و"محمد ـ 6 سنوات" و"محمود ـ 3 سنوات" بقرية "باروط" التابعة لمركز بني سويف.

وصّرح مصدر بالمستشفى، بأنه تم إسعاف المصابين، وتبين إصابتهم باختناق نتيجة استنشاق غاز مدفأة كهربائية، وحالتهم الآن مستقرة، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب توك توك بـ بني سويف

إصابة سيدتين و3 أطفال بتسمم غذائي في بني سويف

بسبب وجبة حمام.. إصابة 4 من أسرة واحدة باشتباه تسمم بـ كفرالشيخ

إصابة 11 شخضا في حوادث متفرقة ببني سويف

ما دخلوش دنيا.. وفاة عروسين في تسرب غاز بمنزلهما بـ بني سويف

إصابة 7 أشخاص بينهم 4 طلاب في حادثي سير ببني سويف

ترشيحاتنا

العثور على عائلة سويدية ميتة بالكامل تحت حطام الطائرة الأوكرانية

فرحة بين أهالي الجيزة بعد ترشح «أبو العينين» لانتخابات مجلس النواب

أول رد فعل قطري على القصف الإيراني للقواعد الأمريكية

الجيش الليبي يعلن توسيع منطقة الحظر الجوي فوق طرابلس

شاهد.. تعديل خطوط الغاز المتعارضة مع مسار مترو الأنفاق بمنطقة الهرم

أحمد موسي يدخل في نوبة ضحك بسبب الأمطار التي أثرت على صواريخ إيران

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأجل إنقاذ قطتها.. عجوز تلقي حفيدها من ارتفاع 50 قدما ..شاهد

بملابس شتوية.. نيرمين الفقي تتحدى الطقس البارد في أحدث ظهور

كويتية تلتقط فيديو لـ سائق سيارة أثناء تحرشه بها على الطريق