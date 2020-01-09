إصابة 5 من أسرة واحدة نتيجة اختناق من مدفأة كهربائية ببني سويف

أصيبت أسرة مكونة من 5 أفراد "زوجين و3 من أبنائهما " باشتباه أعراض تسمم، نتيجة اختناق من مدفأة كهربائية، بمنزلهم بقرية "باروط" التابعة لمركز بني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا" لتلقي العلاج اللازم.





وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى بني سويف التخصصي، بوصول أسرة مكونة من 5 أشخاص، يعانون من أعراض اشتباه تسمم، نتيجة اختناق من دفاية كهربائية.





وبالانتقال والفحص، تبين أن المصابين هم: "احمد ج.ش" 35 سنة، أعمال حرة، وزوجته "أميرة ع.ع" 28 سنة، وابنائهما "أميرة ـ 9 سنوات" و"محمد ـ 6 سنوات" و"محمود ـ 3 سنوات" بقرية "باروط" التابعة لمركز بني سويف.



