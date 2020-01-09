أبرز فيديوهات التوك شو.. الجيش الليبي: مصر بقيادة السيسي تقف بجانبنا.. الأرصاد تحذر: طقس سيئ يضرب البلاد غدا.. والحرارة في القاهرة 8 درجات.. فيديو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية.



أحمد موسى يدخل في نوبة ضحك بسبب الأمطار التي أثرت على صواريخ إيران



دخل الإعلامي أحمد موسى فى حالة من الضحك الشديد على الهواء، وقال إن ما ذكره منذ قليل عن تأثير الأمطار على صواريخ إيران مجرد ضحك، مُعلقًا: "أنا قصد أنى أقول إن الأمطار كانت السبب عشان الناس تضحك، وعشان كده ضربت المثل بالطلقة التى يتم وضعها فى الماء وتفقد مفعولها" .



وقد قال الإعلامي أحمد موسى، إن الصواريخ الإيرانية لم تنفجر ووقعت فى مناطق صحراء قبل الوصول للهدف، معلقًا "الأمطار أثرت على الصواريخ الإيرانية.. وهى ماشية الأمطار سقطت عليها فلم تنفجر.. اللى حصل فى الصاروخ زي اللى بيحصل فى الطلقة عندما توضع فى المياه".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن بقايا الصواريخ الإيرانية تبين أنها فشنك، وأن وضع الصواريخ بعد ضربها لم تؤثر على متر واحد ولم تؤثر على 8 سم من الأرض.



وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الصاروخ عندما يطلق فى أى مكان يدمر المنطقة بالكامل، وأكد موسي أن هذا تحليله الخاص ودليل على أن هناك اتفاقًا بين إيران والعراق و أمريكا.



وكشف الإعلامي أحمد موسي، أن ما قامت به إيران لتهدئة الأوضاع، وأن إيران أبلغت العراق بموعد الضربة العسكرية والأخيرة أبلغت أمريكا بالموعد، موضحًا أن السلطة الإيرانية خدعت شعبها بالضرب للقواعد الأمريكية فى العراق.



وكشف الإعلامي أحمد موسي، أن وزير خارجية إيران يعترف بالإبلاغ لأمريكا بموعد ضرب القاعدة العسكرية فى العراق.



ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن إطلاق الصواريخ الإيرانية على القاعدة العسكرية الأمريكية لتهدئة الرأى العام فى إيران، ورفع الروح المعنوية فى الداخل.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن ما تم أمس يعتبر فيلمًا سينمائيًا، وأن النتائج التى ترتبت عليه صفر.



خلافات في قواعد الملء.. الري تكشف أحدث تطورات مباحثات سد النهضة| فيديو



قال محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إننا نشارك في فعاليات الاجتماع الرابع والأخير حول مباحثات سد النهضة وبحضور ممثلي البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية.



وأضاف محمد السباعي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان لبيب في برنامج " 90 دقيقة" المذاع على قناة " المحور"، :" من المفترض استكمال النقاشات الأخيرة الخاصة بـ قواعد ملء وتشغيل سد النهضة والتي نأمل الوصول فيها إلى اتفاق على الرغم من وجود بعض الخلافات الفنية الجوهرية".



وتابع محمد السباعي:" نأمل في التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة على الرغم من وجود خلافات فنية".



وأكمل محمد السباعي:" مصر حريصة على الوصول إلى اتفاق عادل ومستدام يحقق مكاسب الدول الثلاث وليس لطرف على حساب الآخر، وحتى الآن هناك العديد من النقاط الخلافية".



ولفت محمد السباعي:" الخلافات تتعلق بـ القواعد الخاصة بـ الملء وفتراته وفترات التشغيل والتعامل مع الجفاف الممتد، ونتحدث عن مراحل ملء سد النهضة والتعامل معه وتوليد الكهرباء دون إلحاق ضرر جسيم على دول المصب ".



الجيش الليبي: مصر بقيادة السيسي تقف بجانبنا.. فيديو





قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقف بجانب ليبيا وتدعمها بقوة، والسيسي أوضح حقيقة ما يحدث فى ليبيا إقليميًا ودوليًا.



وأضاف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن، الرئيس السيسي ساند ودعم موقف ليبيا فى كل المحافل الدولية.



وأشار مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي ، إلى أن، تركيا دولة ستنهار فى القريب ولا تمتلك ثروات، وذلك بسبب المشكلات الاقتصادية وما تعانى منه فى الداخل.



ولفت مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي إلى أن، المستعمر أردوغان يريد ثروات ليبيا لأن بلاده منهارة .



وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي ، أنه لا توجد تعليمات لإيقاف عمليات الجيش الليبي ضد المليشيات الإرهابية.



مقدمة حفلة اختيار الأفضل توجه رسالة قوية لـ محمد صلاح.. فيديو



قالت الإعلامية مريم أمين، إنها كانت تتمنى أن يحضر النجم المصرى العالمى محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الانجليزي، احتفالية اختيار الأفضل بأفريقيا، موضحة أنها لم تتعامل معه شخصيًا ولكن صلاح شخصية عالمية.



وأضافت الإعلامية مريم أمين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن مشاركة محمد صلاح بالحفلة كانت ستكون إضافة كبيرة للحفلة، مؤكدة أن صلاح ينال حب الجميع.



وأشارت الإعلامية مريم أمين ، إلى أن صورة صلاح عندما ظهرت على شاشة الحفل قام الجميع بالتصفيق له، وأنها كانت تتمنى مشاركة النجم الكبير محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.



ولفتت الإعلامية مريم أمين إلى أن الخطيب رمز كبير للكرة المصرية، وأنها كانت تتمنى أن يحضر لكونه رمزا من رموز الكرة المصرية.



وأوضحت الإعلامية مريم أمين، أن النجم ساديو مانيهة من الشخصيات الطيبة و المتواضعة، وأن ايتو كان يلقى فى مانيه شعرا.



الأرصاد تحذر: طقس سيئ يضرب البلاد غدا.. والحرارة فى القاهرة ٨ درجات.. فيديو



قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة على القاهرة تسجل 8 درجات في الساعات الأولى من الصباح ودرجة الحرارة العظمى غدا الخميس ما بين 16 و 17 درجة.



وأضاف محمود شاهين في مداخلة هاتفية في برنامج " حديث المساء " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" نشهد حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية ونشاط الرياح يسبب الإحساس بالبرودة وانخفاض درجات الحرارة".



وتابع محمود شاهين:" حالة عدم الاستقرار مستمرة حتى يوم الجمعة المقبل وسنشهد ظاهرة جديدة وهي فرص سقوط الأمطار على القاهرة يومي الخميس والجمعة من خفيفة إلى متوسطة".



وأكمل محمود شاهين:" هناك فرص سقوط الامطار يوم الجمعة المقبل وتبدأ حالة الإستقرار من يوم السبت المقبل".



على طريقة الأفلام.. أحمد موسى: إيران خدعت شعبها.. فيديو





قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك تنسيقا جرى بين العراق وإيران وأمريكا قبل إطلاق الصواريخ على القاعدة العسكرية فى العراق.



وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أمريكا كانت على علم بضرب القاعدتين العسكريتين فى العراق.



وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن، إيران أبلغت العراق بموعد الضربة العسكرية والأخيرة ابلغت أمريكا بالموعد، موضحًا أن السلطة الإيرانية خدعت شعبها بالضرب للقواعد الأمريكية فى العراق.



وكشف موسي، أن وزير خارجية إيران اعترف بإبلاغ أمريكا بموعد ضرب القاعدة العسكرية فى العراق.



ولفت إلى أن اطلاق الصواريخ الإيرانية على القاعدة العسكرية الأمريكية لتهدئة الرأى العام فى إيران، ولرفع الروح المعنوية فى الداخل.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن ما تم أمس يعتبر فيلما سينمائيا، وأن النتائج التى تترتب عليه صفر.



مفكر سياسي: تركيا لم تتحرش سياسيًا بمصر بعد المعاهدة مع قبرص واليونان



قال الدكتور على الدين هلال المفكر السياسى، إن فرنسا وقبرص واليونان وإيطاليا تجتمع في القاهرة لبحث تطورات الأزمة الليبية.



وأضاف هلال، خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن تركيا لها قواعد عسكرية فى العراق ولها قواعد عسكرية فى قطر وقاعدة عسكرية فى سوريا.

وأشار إلى أن تركيا لم تمض على "معاهدة البحار الدولة والتقسيمات الدولية""، من قبل تولى أردوغان أو بعد توليه.



وأوضح أن تركيا تحتل جزءا من قبرص " جمهورية قبرص التركية" وهذه المنطقة لا يعترف بها أى دولة بالعالم سوي تركيا.



وأكد أن، مصر قامت بتوقيع معاهدة مع اليونان وقبرص، وفقًا للقواعد التى وضعتها الاتفاقية وتم وضعها فى الأمم المتحدة و تركيا ترفض الاعتراف بهذه الاتفاقية.



وكشف أن تركيا لم تتحرش سياسيًا بمصر ولكن تحرشت بقبرص، وذلك بعد أن وقعت الاتفاقية مع مصر و اليونان وبعد أن تبحثت فى أرض تبع قبرص التركية.



وتابع الدكتور على الدين هلال، ان أردوغان يفتح قنوات الإعلام التركي للإخوان ولكارهي الشعب المصري.



بعد الهجوم على القواعد الأمريكية.. ترامب: سنرد على إيران بهذه الطريقة.. فيديو





أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سترد على إيران بفرض عقوبات اقتصادية جديدة على النظام الإيراني .



وأضاف دونالد ترامب خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الخاص بالرد على الهجمات الإيرانية على قاعدة عين الأسد الأمريكية، أن العقوبات ستظل قائمة حتى تغير إيران من سلوكها والتخلى عن طموحها النووي.



وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه في الشهور الأخيرة استولت ايران علي السفن في البحر واستهدفت منشآت عسكرية وزادت منشآتها بعد توقيع الاتفاق النووي في 2013، وحصلت على 130 مليار دولار نقدا.



وأوضح ترامب أن الاتفاق النووي المعيب يمنح إيران سبيلا سريعا للحصول على سلاح نووي ويجب على إيران التخلي عن طموحاتها النووية وأن تنهي دعمها للإرهاب.



واستكمل دونالد ترامب :"على العالم المتحضر أن يوجه رسالة للنظام الإيراني يقول فيها ان حملة الإرهاب والفوضى لن يسمح بها بعد اليوم ولن يسمح بأن تستمر، مضيفا : حان الوقت لفرنسا وروسيا والصين وإنجلترا للإقرار بهذا الواقع وعلى الدول ان تبتعد عن ما تبقى من الاتفاق النووي.

