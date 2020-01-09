شاهد.. سامية الطرابلسي تمارس اليوجا

نشرت الفنانة التونسية سامية الطرابلسي، صورة جديدة عبر حسابها بموقع إنستجرام.



وظهرت سامية الطرابلسي، أثناء ممارستها رياضة اليوجا، وترتدي ترينج باللونين الأسود والأصفر، ورفعت شعرها الأسود بطريقة جذابة، ولاقت إعجاب متابعيها.



وفي سياق آخر تواصل سامية الطرابلسي حاليًا عرض مسرحية "3 أيام في الساحل" التي تشارك في بطولته إلى جانب الفنان محمد هنيدي".



وتجسد سامية الطرابلسي خلال المسرحية شخصية "روقة" وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية وإشادات عديدة من الجمهور.



ومسرحية "3 أيام في الساحل" بطولة محمد هنيدي، والفنان محمد محمود، والفنان أحمد فتحي، والفنانة سامية الطرابلسي، وندى موسى، وبيومي فؤاد، ومها أبو عوف، ومن تأليف أحمد عبد الله، وإخراج مجدي الهواري.



وشاركت مؤخرًا كضيفة شرف في فيلم "عيش حياتك" وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية.