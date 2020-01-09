كاسميرو لاعب ريال مدريد: شعرنا في السعودية بأننا في بيوتنا

عبر البرازيلي كاسميرو، متوسط ميدان فريق ريال مدريد الإسباني، عن شكره وامتنانه للجماهير السعودية، على حسن استقبال فريقهم في المملكة.





يذكر أن نادي ريال مدريد ضمن مقعدًا في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، بعد فوزه على فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما باستاد الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بالسعودية.





وقال "كاسميرو"، في تصريحات صحفية بعد المباراة، "منذ أول يوم لنا هنا في السعودية والأمور تسير بشكل جيد معنا، أريد أن أشكر الجميع هنا، لقد شعرنا بأننا كأننا في منزلنا وأننا الفريق الأكبر في العالم، فنحن لاحظنا ذلك ونحن خارج مدريد."



