وزير الدفاع الأمريكي: إيران استهدفت 3 مواقع في العراق بـ 16 صاروخا

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر اليوم، الخميس، إن إيران أطلقت 16 صاروخًا باليستيًا استهدفت بها 3 مواقع على الأقل في العراق.





وأوضح "إسبر"، في تصريحات صحفية، أنه بحث مع أعضاء الكونجرس الأمريكي الخطوات المقبلة للتعامل مع إيران.





وقامت إيران فجر أمس باستهداف قاعدة "عين الأسد" التي تتمركز فيها قوات لتحالف الدولي بقيادة الولايات المتّحدة لمكافحة "داعش"؛ ردًا على استهداف واشنطن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.



