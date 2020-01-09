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فن

هاجر أحمد تنشر صورا من كواليس دورها في مسلسل «الأخ الكبير»

الخميس 09/يناير/2020 - 02:06 ص
هاجر أحمد
هاجر أحمد
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محمد بدران

نشرت الفنانة هاجر أحمد صور من كواليس دورها في مسلسل "الاخ الكبير" الذى يعرض حاليا على القنوات الفضائية.

وعلقت "هاجر احمد" على الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام" قائلة :"فريدة الاخ الكبير".

ويعرض حاليا للفنانة هاجر أحمد مسلسل "الأخ الكبير" مع النجم محمد رجب وإخراج إسماعيل فاروق، تجسد هاجر في المسلسل دور بنت من عائلة ثرية ويعمل لديها بطل العمل محمد رجب سائقا، وتحدث العديد من التطورات خلال الأحداث.


وشاركت هاجر أحمد في مسلسل "ألف سلامة" عام 2013 حيث كان أول أعمالها، ثم شاركت في مسلسل "كيد الحموات" رمضان 2014.

وكان آخر أعمال هاجر أحمد، مسلسل "هوجان" بطولة محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامي، كريم عبد الجواد.

هاجر أحمد تنشر صورا من كواليس دورها في مسلسل «الأخ الكبير»
هاجر أحمد تنشر صورا من كواليس دورها في مسلسل «الأخ الكبير»
هاجر أحمد تنشر صورا من كواليس دورها في مسلسل «الأخ الكبير»
هاجر أحمد تنشر صورا من كواليس دورها في مسلسل «الأخ الكبير»
هاجر أحمد تنشر صورا من كواليس دورها في مسلسل «الأخ الكبير»
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