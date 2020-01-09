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أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي يحذر إيران: قواتنا مستعدة لأي مواجهة

الخميس 09/يناير/2020 - 12:35 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
حذر وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الخميس، إيران بأن الجيش الأمريكي مستعد وجاهز تمامًا لأي مواجهة عسكرية، وذلك في أعقاب القصف الإيراني الذي استهدف قواعد تابعة لقوات التحالف الدولي في العراق، فجر أمس. 

وقال "إسبر"، "إيران استهدفت الأربعاء قاعدة عين الأسد في العراق بـ 11 صاروخا على الأقل وقاعدة في أربيل بصاروخ واحد على الأقل".

وأضاف "الأهداف التي ضربتها إيران تشمل خيام وساحة انتظار للسيارات، ودُمرت طائرة هليكوبتر".

وتابع "جيشنا لا يزال مستعدًا وجاهزًا، ونحن جاهزون لحماية قواتنا ولأية حالات طوارئ أخرى"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة استعادت "مستوى من الردع" بمواجهة إيران.

وقامت إيران فجر أمس باستهداف قاعدة "عين الأسد" التي تتمركز فيها قوات لتحالف الدولي بقيادة الولايات المتّحدة لمكافحة "داعش" وذلك ردًا على استهداف واشنطن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.

وأعلن جيش العراق سقوط 22 صاروخا داخل أراضي البلاد دون خسائر ضمن صفوف القوات العراقية.
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