مصرع شاب تحت عجلات القطار أمام إحدى قرى بني سويف

لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه أمس، الأربعاء، إثر حادث قطار بمزلقان قرية "أشمنت" التابعة لمركز ناصر، شمال بني سويف، ونقلته سيارة الإسعاف جثة هامدة، إلى مشرحة مستشفى ناصر العام، تحت تصرف النيابة العامة.





تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى ناصر العام، بوصول "محمد ص.م.ع"، 22 سنة، مقيم قرية الرياض، التابعة لدائرة مركز ناصر، جثة هامدة، نتيجة حادث تصادم قطار.



