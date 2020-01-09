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حوادث

مصرع شاب تحت عجلات القطار أمام إحدى قرى بني سويف

الخميس 09/يناير/2020 - 02:04 ص
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه أمس، الأربعاء، إثر حادث قطار بمزلقان قرية "أشمنت" التابعة لمركز ناصر، شمال بني سويف، ونقلته سيارة الإسعاف جثة هامدة، إلى مشرحة مستشفى ناصر العام، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى ناصر العام، بوصول "محمد ص.م.ع"، 22 سنة، مقيم قرية الرياض، التابعة لدائرة مركز ناصر، جثة هامدة، نتيجة حادث تصادم قطار.

وصّرح مصدر بالمستشفى، بأن سيارة الإسعاف نقلت جثة المجني عليه، من منطقة مزلقان قرية "أشمنت" التابعة لدائرة المركز، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى، إنتظارًا لقرار النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة.
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