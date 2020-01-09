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رياضة

زيسكو يونايتد يؤدي تدريباته الأخيرة اليوم لمواجهة الزمالك

الخميس 09/يناير/2020 - 12:25 ص
الزمالك وزيسكو يونايتد
الزمالك وزيسكو يونايتد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
يخوض زيسكو يونايتد الزامبي مرانه الأخير في التاسعة مساء اليوم، الخميس، على ملعب السلام استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها يوم الجمعة في التاسعة مساء.

وخاض زيسكو تدريبه اليوم على ملعب الفندق الذي يقيم به الفريق بعد الوصول للقاهرة فجر اليوم، وكان في استقبالهم نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي.

ويتدرب الفريق الزامبي على ملعب السلام الذي يحتضن اللقاء بين الفريقين في الجولة الرابعة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا. 

ويقام الاجتماع الفني في السادسة مساء اليوم بحضور مندوبي الناديين والحكام ومراقب المباراة ومسؤولي الأمن على أن يقام قبله المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة ويحضره المديرين الفنيين للزمالك وزيسكو.

وكان طاقم التحكيم الإثيوبي قد وصل إلى القاهرة أمس، الأربعاء.

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