«تحيا مصر»: الكشف على 600 ألف طالب في 2019 ..فيديو

قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق "تحيا مصر"، إن الدولة على مدار الـ5 سنوات كان لها خطط ضخمة للتنمية، وتطلبت التنمية تكاتف أجهزة الدولة والمجتمع المدني لتنفيذ الخطط ومن هنا ظهرت فكرة صندوق "تحيا مصر" مظلة للعمل المجتمع لتوحيد الجهود.





وأضاف محمد مختار، في حواره مع الإعلامية جيهان لبيب في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن الصندوق نفذ مشروعات متكاملة في الرعاية الصحية والتنمية العمرانية والدعم الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة وشارك أجهزة الدولة في تنفيذ مشروعات قومية وساهم بملايين الجنيهات من مساهمات المصريين بالصندوق.





وتابع محمد مختار، "صندوق تحيا مصر تشارك مع وزارة التضامن لتنفيذ برنامج أطفال بلا مأوى للقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع وتم استحداث وسيلة لاستهداف أطفال الشوارع وتوجيه الرعاية لهم من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب 13 محافظة"، مضيفا "تم تطوير أكبر 6 دور رعاية تابعة لوزارة التضامن".





وأكمل محمد مختار، "الصندوق نفذ حملات مكافحة ظاهرة الغارمين والغارمات ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على ظاهرة الغارمين"، مضيفا "في 2019 هو عام الصحة وتم إطلاق عدد كبير من المبادرات واستكمال مبادرة 100 مليون صحة، وتم تنفيذ مبادرة نور حياة وتم رصد مليار جنيه لها والمستهدف الكشف على 2 مليون مواطن و5 مليون تلميذ للكشف عن ضعاف البصر وعلاج مشاكل العين".





ولفت محمد مختار، "كشفنا على 600 ألف طالب وتوفير 62 ألف نظارة طبية للأطفال بالتشارك مع منظمة الصحة العالمية واجرينا الكشف الطبي على ما يقرب من 110 آلاف مواطن من الأولى بالرعاية ضمن مبادرة نور حياة".