أحمد صلاح حسني يطرح بوستر مسلسله الجديد «ختم النمر»

نشر الفنان أحمد صلاح حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، البوستر الرسمي لمسلسله الجديد "ختم النمر"، ويعد البطولة المطلقة الأولى لاحمد صلاح حسني.



وعلق أحمد صلاح على الصورة قائلًا "بسم الله توكلنا على الله" لاقت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات متمنين له التوفيق".



مسلسل ختم النمر"المسلسل ينتمي الـ 45 حلقة، ومن المقرر عرضه في يناير، وتدور أحداثه في إطار أسري اجتماعي يتناسب مع الجو العائلي، ممزوج بالأكشن مع مزيد من الإثارة والتشويق.



بطولة الفنان أحمد صلاح حسني، ويعد البطولة المطلقة الأولى لصلاح حسني، ويشارك فيه كلٌ من النجمة السورية نسرين طافش، ميرهان حسبن، وفاء سالم، تامر شلتوت، تميم عبده، أمير صلاح الدين، عفاف شعيب، رشدى الشامى، حنان سليمان، جميل برسوم، وقصة وإخراج أحمد سمير فرج، وتأليف السيناريست محمد عبد المعطي.



الجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد صلاح حسنى السينمائية فيلم "الممر" الذى حقق نجاحا كبيرا فور عرضه.