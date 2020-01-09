ماذا يحدث للطفل عند تناول الجزر؟

الجزر من الأطعمة الشهية واللذيذة التي تحتوى على فيتامينات كثيرة والعناصر والمواد الغذائية التى يحتاجها جسم الإنسان، إضافة إلى ذلك يحتوى الجزر على مضادات الأكسدة التى تحمى الجسم من الإصابة ببعض الأمراض.





وقال الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل، إن الجزر من الأطعمة التي تستخدم في علاج الكثير من الأمراض وبالأخص الأطفال، وأبرزها..





- تطهير الأمعاء يقدم للطفل عصير الجزر نيئا أو مطبوخا لتطهير الأمعاء من #الديدان والجراثيم.

-السعال وذلك باستعمال شراب الجزر الذي يحضر بطبخ العصير مع السكر.

- لين العظام يعطي الطفل ابتداء من الشهر الرابع بضع ملاعق من العصير يوميا.