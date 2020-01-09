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مرأة

ماذا يحدث للطفل عند تناول الجزر؟

الخميس 09/يناير/2020 - 05:25 ص
الجزر
الجزر
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هاجر هانئ
الجزر من الأطعمة الشهية واللذيذة التي تحتوى على فيتامينات كثيرة والعناصر والمواد الغذائية التى يحتاجها جسم الإنسان، إضافة إلى ذلك يحتوى الجزر على مضادات الأكسدة التى تحمى الجسم من الإصابة ببعض الأمراض.

وقال الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل، إن الجزر من الأطعمة التي تستخدم في علاج الكثير من الأمراض وبالأخص الأطفال، وأبرزها..

- تطهير الأمعاء يقدم للطفل عصير الجزر نيئا أو مطبوخا لتطهير الأمعاء من #الديدان والجراثيم.
-السعال وذلك باستعمال شراب الجزر الذي يحضر بطبخ العصير مع السكر.
- لين العظام يعطي الطفل ابتداء من الشهر الرابع بضع ملاعق من العصير يوميا.
-الإسهال يستخدم في ذلك حساء الجزر، والذي يجهز بطبخ الجزر على نار هادئة لمدة ساعتين، بنسبة كيلو جزر لكل لتر ونصف من الماء، ويضاف إليه ثلاثة جرامات من الملح، ويقدم للطفل عوضا عن الحليب.
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