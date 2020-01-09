نفيسة هاشم: 120 ألف طلب قدم للتصالح في مخالفات البناء

قالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح في مخالفات البناء، إنه تم الانتهاء من المدة الزمنية لإجراءات التصالح في مخالفات البناء.





وأضافت نفيسة هاشم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي»، للأسف المتقدمين أعدادهم ضئيلة جدا، حوالي 120 ألف طلب متقدم حتى الآن من مليونين و800.





وأوضحت رئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح في مخالفات البناء، أن التعديلات التشريعية التي ناقشها مجلس النواب مع زيادة من التيسيرات الخاصة بـ التصالح في مخالفات البناء.



