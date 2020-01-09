بـ فستان أسود.. نادين صعب تشعل الـ سوشيال ميديا

نشرت المطربة اللبنانية نادين صعب، صورة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





ظهرت نادين صعب، بإطلالة جذابة حيث ارتدت فستانا باللون الأسود مكشوف الصدر والكتفين، ميز إطلالتها وجمالها الطبيعي، وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر انسيابية.





أما من الناحية الجمالية، فوضعت بعض اللمسات من المكياج الصاخب، ولم تتكلف فى ارتداء أى من الإكسسوارات.





يُذكر أن آخر أعمال نادين صعب كانت أغنية "إنت ما حصلتش"، وهي أغنية باللهجة المصرية من كلمات إيهاب عبده، ألحان محمد راجح وتوزيع رفيق عاكف.





غنت نادين صعب في عدّة حفلات ومع كبار النجوم اللبنانيين والعرب أبرزهم سلطان الطرب "جورج وسوف" والموسيقار "ملحم بركات".



