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فن

بـ فستان أسود.. نادين صعب تشعل الـ سوشيال ميديا

الخميس 09/يناير/2020 - 02:30 ص
المطربة اللبنانيه
المطربة اللبنانيه نادين صعب
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محمد بدران
نشرت المطربة اللبنانية نادين صعب، صورة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ظهرت نادين صعب، بإطلالة جذابة حيث ارتدت فستانا باللون الأسود مكشوف الصدر والكتفين، ميز إطلالتها وجمالها الطبيعي، وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر انسيابية.

أما من الناحية الجمالية، فوضعت بعض اللمسات من المكياج الصاخب، ولم تتكلف فى ارتداء أى من الإكسسوارات.

يُذكر أن آخر أعمال نادين صعب كانت أغنية "إنت ما حصلتش"، وهي أغنية باللهجة المصرية من كلمات إيهاب عبده، ألحان محمد راجح وتوزيع رفيق عاكف.

غنت نادين صعب في عدّة حفلات ومع كبار النجوم اللبنانيين والعرب أبرزهم سلطان الطرب "جورج وسوف" والموسيقار "ملحم بركات".

تملك نادين صعب مقاييس النجومية الكاملة بداية من الصوت الطربي العذب والأداء الجميل والإحساس الراقي والشكل المميز فهي تواظب على دراسة الموسيقى والسولفاج بشكل يومي وتعيش وفقًا لبرنامج تدريبي مكثف بإدارة زميلها ومدير أعمالها الموسيقي روجيه مجبر الذي اهتم بأدق تفاصيل عملها.
بـ فستان أسود.. نادين صعب تشعل الـ سوشيال ميديا
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