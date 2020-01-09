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مرأة

تحدَ البرد بطريقة عمل شوربة الدجاج بالكريمة

الخميس 09/يناير/2020 - 03:48 ص
شوربة الدجاج بالكريمة
شوربة الدجاج بالكريمة
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هاجر هانئ
شوربة الدجاج بالكريمة من الأطباق الجانبية التي يمكنك إعدادها وتحضيرها لتحدى البرودة والشعور بالدفء، فالنقدم لكم طريقة عمل شوربة الدجاج بالكريمة على طريقة الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف.

مقادير شوربة الدجاج بالكريمة
صدور الدجاج
بصل
ثوم
مرقة
ورق لورا
دقيق
حبهان
كريمة لباني
ملح
فلفل
زبدة

طريقة تحضير شوربة الدجاج بالكريمة
* اسلقي صدور الدجاج في ماء وبصل وجزر وورق لورا وحبهان ومرقة
* في حلة أخرى ضعي الزبدة مع مكعب مرقة وقليل من الدقيق لعمل عجينة الرو ثم اضيفي اليها شوربة الدجاج والكريمة اللباني
* ارفعي صدور الدجاج وقطعيها باستخدام سكينة ثم اعيديها للشوربة وقدميها
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