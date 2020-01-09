صدمة في القصر الملكي.. هاري وميجان يعتزلان الحياة الأميرية

صدمة كبرى أصابت الأوساط الملكية في بريطانيا بعدما قال الأمير البريطاني هاري، حفيد الملكة إليزابيث، إنه وزوجته الأمريكية ميجان ماركيل يعتزمان التخلي عن مهامهما كعضوين بارزين في العائلة الملكية ببريطانيا والعمل من أجل تحقيق الاستقلال المالي، وفق ماذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وقال الأمير هاري وزوجته ميجان ماركيل في بيان نشراه على تطبيق "إنستجرام": "بعد عدة أشهر من التفكير والمناقشات الداخلية، اخترنا أن نجري تحولا هذا العام، والبدء في تشكيل دور جديد داخل هذه المؤسسة".





وأضافا "نعتزم التراجع كعضوين بارزين في العائلة المالكة، والعمل لنصبح مستقلين ماديا، مع الاستمرار في تقديم الدعم الكامل لصاحبة الجلالة الملكة".





وأشار هاري وميجان إلى أنهما "يخططان الآن لتحقيق توازن في الوقت الذي يمضيانه بين بريطانيا وأمريكا الشمالية، مع مواصلة احترام واجبهما تجاه الملكة والكومنولث".





وتابع البيان: "هذا التوازن الجغرافي سيمكننا من تربية ابننا على تقدير التقاليد الملكية التي ولد فيها، مع الحرص على منح عائلتنا المساحة اللازمة للتركيز على الفصل المقبل، بما في ذلك إطلاق كيان خيري جديد".





واختُتم البيان بالقول: "نتطلع إلى مشاركة التفاصيل الكاملة لهذه الخطوة التالية المثيرة في الوقت المناسب، حيث نواصل التعاون مع صاحبة الجلالة الملكة، وأمير ويلز، ودوق كامبريدج وجميع الأطراف ذات الصلة. حتى ذلك الحين، يرجى قبول شكرنا العميق لدعمكم المتواصل."





وكان ما أثار مفاجئة العائلة هو عدم التنسيق بين الزوجين وأحد من العائلة ، خاصة الملكة إليزابيث الثانية.





ويحظى هاري وميجان بلقب دوق ودوقة ساسيكس، وشكلت علاقتهما العاطفية محور اهتمام وسائل الإعلام البريطانية والعالمية، بسبب نمط حياتهما المختلف تماما عن بعضهما البعض، والانقسامات التي أثارتها علاقتهما في العائلة المالكة.





وذكرت تقارير صحفية أن العلاقة بين الاثنين، تسببت في شرخ بالعلاقة بين الأمير هاري وأخيه الأكبر الأمير وليام، الذين لطالما جمعت بينهما علاقة وثيقة.





ووصلت المؤشرات على الشرخ بين هاري وعائلته إلى ذروتها خلال فترة عيد الميلاد، فبدلا من أي يمضي الأمير هذه المناسبة مع العائلة المالكة كما هو متعارف عليه، قرر الابتعاد مع ميجان وابنهما الرضيع آرتشي، والسفر إلى كندا لمدة 6 أسابيع، حيث عاشت ميجان بضعة سنوات خلال عملها كممثلة في المسلسل الشهير "سوتس".





وظهر الخلاف إلى العلن، عندما ألقت الملكة إليزابيث، جدة هاري، خطاب عيد الميلاد، وهو خطاب تلفزيوني تلقيه سنويا على البريطانيين.



