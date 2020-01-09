بإطلالة كاجوال.. نرمين الفقي تشعل إنستجرام

نشرت النجمة نرمين الفقى صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير وهي ترتدي ملابس شتوية.





وظهرت نرمين الفقى، في الصور بإطلالة شتوية كاجوال جذابة ومميزة، حيث ارتدت جاكيت باللون الأخضر وبنطلون جينز ونظارة شمس، نالت إعجاب متابعيها.





واعتمدت "نرمين" على تسريحة بسيطة للشعر تتناسب مع إطلالتها مع ترك بعض الخصلات المتطايرة، واعتمدت فى الماكياج على الألوان الترابية، وأحمر للشفاه.





وشاركت نيرمين الفقى، فى مسلسل "أبو العروسة" الجزء الثانى من تأليف هانى كمال وإخراج كمال منصور، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقى ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازى وولاء الشريف وكارولين عزمى وصفاء الطوخي وأحمد صيام.





يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيرمين الفقى، مشاركتها فى حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3".



