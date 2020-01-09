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فن

رامز جلال ساخرا من لي لي أحمد حلمي: بنت الوز فنان

الخميس 09/يناير/2020 - 03:41 ص
رامز جلال ولي لي
رامز جلال ولي لي أحمد حلمي
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محمد بدران
نشر الفنان رامز جلال عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" صورة تجمعه بـ "لي لي" أحمد حلمي ابنة الفنان أحمد حلمي والنجمة منى زكى.

وظهر رامز ولي لي وهما يحملان لوحة فنية تظهر شخصا رأسه أشبه بتلفاز، محاطا ببالونات لها أفواه.

وعلق جلال "بنت الوز فنان لي لي أحمد حلمي، المفروض اللي في الصورة دا أنا، بس فى خيال لي لي".

يذكر أن آخر أعمال النجم رامز جلال فيلم "سبع البرمبة" من تأليف لؤي السيد، وبطولة جميلة عوض، ومحمد عبد الرحمن، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومها أبو عوف، وإخراج محمود كريم.

قدم رامز جلال فى رمضان الماضى 2019 برنامج "رامز فى الشلال" الذي حقق مشاهدة عالية.
رامز جلال ساخرا من لي لي أحمد حلمي: بنت الوز فنان
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