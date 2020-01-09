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رياضة

أبو علي يكشف حواره مع ماني وإنفانتينو ووعد رونالدو ..فيديو

الخميس 09/يناير/2020 - 01:59 ص
رجل الأعمال المصري،
رجل الأعمال المصري، كامل أبوعلي
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محمد رشاد
كشف رجل الأعمال المصري، كامل أبوعلي، عن كواليس حواره مع جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن تنظيم حفل الأفضل في العالم "ذا بيست".

وكان منتجع كامل أبوعلي بسهل حشيش قد استضاف حفل الأفضل في أفريقيا لعام 2019 وسط حضور أساطير كرة القدم الأفريقية والعالمية.

وأضاف كامل أبو علي، في تصريحات متلفزة بقناة "القاهرة والناس"، "تناولت ورئيس فيفا الغداء في أحد الفنادق بحضور بعض الشخصيات وتحدثت معه عن رغبتي في استضافة حفل الأفضل في العالم".

وأكمل أن "إنفانتينو أكد لي أن هناك محادثات ستتم بيننا في فبراير المقبل، وستتم مناقشة الأمر، أبلغته بأن أي أمر سيحلم به بشأن هذا الحدث سيتم العمل لتنفيذه، مشيرا إلى أن هناك أمورًا لو تمت سوف تفيد مصر بشكل كبير في قطاع السياحة".

وقدم كامل أبوعلي الشكر لكل مسئولي محافظة البحر الأحمر بعد تنظيم حفل الأفضل في أفريقيا، وناشد جميع الوزارات المختلفة بضرورة العمل يد واحدة من أجل تنظيم مصر لمزيد من الأحداث العالمية لتنشيط السياحة.

وواصل "أشكر عائلة كريستيانو رونالدو على تلبية الدعوة، كان لهم جناح خاص ضمن 11 جناحا تم بناؤها في 45 يوما لاستضافة ضيوف شرف الحفل".

وقال "كريستيانو رونالدو وعدني بأن يأتي لمصر والغردقة في الصيف، كذلك أرسين فينجر كان سعيدا بالإقامة، وقال أنه سيأتي مجددًا مع عائلته، ساديو ماني هو الأخر أبدى سعادته بكل ما تم، ووافق على وضع اسمه على الجناح الذي سكن به".

واختتم "لا أعلم السبب الحقيقي حول غياب صلاح، بالطبع كنت أتمنى وجوده، الحفل كان سيزداد بريقًا، علمت أن عمرو الجنايني تواصل معه، بالطبع نحترم ظروفه، صلاح أفاد السياحة المصرية كثيرا، وان شاء الله في عام 2020 يتوج بالأفضل في أفريقيا".
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