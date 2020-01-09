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أدرس في مصر.. طالبة من رومانيا: أحب التاريخ وتخصصت في دراسة اللغة العربية

الخميس 09/يناير/2020 - 07:15 ص
ثيودورا أندريا طالبة
ثيودورا أندريا طالبة من رومانيا
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هاني حسين
قالت ثيودورا أندريا طالبة من رومانيا، إنها تخرجت العام الماضي وتخصصت في اللغة العربية واللغة الفرنسية وقررت المجيء إلى مصر ضمن مبادرة " أدرس في مصر".

وأضافت ثيودورا أندريا في حوارها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" قررت دراسة ثقافة وتاريخ اللغة العربية، ورغبتي في إتقان اللغة العربية دفعتني للحصول على منحة دراسية في مصر وكان أفضل قرار المجيء إلى مصر".

وتابعت ثيودورا أندريا:" قررت الدراسة في مصر لأنها أول تواصل لي مع اللهجة المصرية والثقافة المصرية، وأنا أحب التاريخ والآثار الفرعونية في مصر ولهذا السبب قررت التعرف عن كثب من الشعب والثقافة والتاريخ".

وأكملت ثيودورا أندريا:" عندما بدأت دراسة اللغة العربية لم انتبه إلى اللغة العامية ولكنني أمارس العامية أيضا، وادرس في مصر منذ 3 أشهر ضمن المبادرة"، مضيفة:" أحب الثقافات المختلفة ومصر أم الدنيا".
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