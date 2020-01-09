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رياضة

جريندو: أتمنى أن يرسلوا لي كرة الهاتريك بعد الفوز على طلائع الجيش

الخميس 09/يناير/2020 - 07:37 ص
محمد عبد اللطيف جريندو
محمد عبد اللطيف جريندو
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محمد رشاد
لم يحصل محمد عبد اللطيف جريندو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود على الكرة عقب نهاية اللقاء بعدما سجل 3 أهداف في شباك طلائع الجيش في الجولة الـ 12 من الدوري المصري.

وجرى العرف الكروي أن يحصل اللاعب الذي سجل "هاتريك" على الكرة عقب نهاية اللقاء.

جريندو كشف ما دار بعد نهاية اللقاء قائلا فى تصريحاته لقناة MBC مصر: "بعد انتهاء المباراة طالبني البعض من زملائي بالذهاب من أجل الحصول على الكرة من الحُكام، لكنني فضّلت عدم الذهاب، ربما لأننا نلعب في ملعب طلائع الجيش، والكرة ليست ملك النادي".

وأتم مازحا "أنا في القاهرة، وأتمنى أن يرسلوا الكرة لي".

جريندو أصبح ثاني لاعب الموسم الجاري يسجل هاتريك في الدوري المصري بعد وليد سليمان لاعب الأهلي في شباك الجونة.
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