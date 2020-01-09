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توك شو

برلماني: تقدمت بطلب إحاطة لمنع استيراد هذه الحبة السامة ..فيديو

الخميس 09/يناير/2020 - 06:34 ص
حبة الغلة السامة
حبة الغلة السامة
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كـريـم الـخـطـيـب
قال النائب محمد سعد عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة لمنع استيراد «حبة الغلة السامة» لأن البعض يستخدمها في الانتحار.

وأضاف النائب محمد سعد، خلال لقائه في برنامج «كل يوم» المذاع على قناة «ON E»، أن الانتحار أصبحت ظاهرة تفشت بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وأوضح أننا أصبحنا كل يوم أن نصبح على فاجعة وهي انتحار شاب من أولادنا قد يكون لأتفه الأسباب، مضيفا أن «حباية الغلة» يلجأ إليها بعض الشباب لأنها سريعة في الموت.

وأشار إلى أن هناك دولا كثيرة أوقفت استيراد الحبة ووفرت البديل، وهذا لخطورتها، مؤكدا أن هناك بدائل أخرى لذلك لابد من توفرها في أسرع وقت ممكن.

وتستخدم حبوب الغلة، لحماية القمح من التسوس والحشرات من الإضرار بالمحصول، وتسجل حبة الغلة، كمبيد حشري بوزارة الزراعة، وهي مادة عالية السُمية.
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