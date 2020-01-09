الغضبان يكرم أبطال بورسعيد في التجديف.. والزيني الشاب المثالي للمحافظة

أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بابطال المحافظة في رياضة التجديف والذين حققوا المركز الثاني في بطولة افريقيا لسابقات الكياك والكانوي.



وقدم المحافظ ميداليات وشهادات تقدير للأبطال وأكد انهم نماذج رائعة لأبناء المحافظة واختار المقدم علي الزيني الشاب المثالي للمحافظة في عام ٢٠٢٠.



واشاد ببطولاته التي قدمها فداء لمصر في الحرب المقدسة ضد الإرهاب بسيناء ولم تمنعه إصابته البالغة في ان يواصل مسيرته بتحدي وإرادة كبيرة ويكون أحد أبطال مصر الدوليين في رياضة التجديف.



وقرر المحافظ منح الفريق البطل العضوية الشرفية الدائمة بالمدينة الرياضية كما وافق علي نقل تدريبات الفريق الي قناة الاتصال استعدادا للبطولات القادمة.



ويضم الفريق السيد محمد فهمي البدويهي مدرب واللاعبين علي سامي الزيني واحمد السيد محمد البدويهي وعمرو هاني ابو زيد وروان مجدي ابو عرام .