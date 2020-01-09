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رياضة

ساديو ماني: محبط لعدم السفر للسنغال لتوجيه الشكر لأهل بلدي بعد جائزة الأفضل

الخميس 09/يناير/2020 - 01:26 ص
ساديو ماني
ساديو ماني
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أحمد هاني
أصبح تتويج السنغالى ساديو مانى نجم ليفربول بلقب أفضل لاعب إفريقي لعام 2019 حديث الساعة على مستوى الشارع الكروي الإفريقي والعالمي.

وقال "ماني"، في تصريحاته للموقع الرسمي لليفربول أمس، الأربعاء، "كانت خطتي أن أطير إلى السنغال لأشكر أهل بلدي على كل ما قدموه لي في رحلتي، لكن لسوء الحظ لم نتمكن من القيام بهذه الزيارة".

وتابع "الآن نحن أمام مباراة كبيرة في مواجهة توتنهام في الجولة المقبلة ويجب أن أركز فيها، واستعد لها، لكن هذا حقيقي أنا محبط لعدم قدرتي على العودة لبلادي لأشكرهم بسبب بعض المشاكل الخارجة على سيطرتي."

وحصد ساديو مانى لقب الأفضل فى إفريقي لعام 2019 خلال حفل عملاق أقامه الاتحاد الإفريقي أمس الأول، الثلاثاء، بمدينة الغردقة، بعد منافسة قوية مع محمد صلاح والجزائرى رياض محرز.

وقالت فوتبول إن مانى أصبح واحدا من أهم اللاعبين على مستوى العالم فى الوقت الحالى؛ نتيجة المستويات المميزة التى يقدمها يوما تلو الآخر.
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