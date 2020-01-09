AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد فضل يعلن موعد تطبيق تقنية الفار.. ويؤكد: طلب حكام أجانب مرفوض|شاهد

الخميس 09/يناير/2020 - 03:38 ص
محمد فضل
محمد فضل
Advertisements
محمد رشاد
أعلن محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المسئولة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن رفضه فكرة الاعتماد على حكام أجانب لإدارة مباريات الدوري المصري الممتاز.

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، أعلن مطالبته بإسناد إدارة مباريات فريقه المتبقية في الدوري لحكام أجانب.

وقال محمد فضل، أثناء استضافته ببرنامج "ملعب أون" المذاع على قناة "أون سبورت"، "إذا طلب فريق حكامًا أجانب سيعرض الأمر على اللجنة الخماسية، لكن من وجهة نظري الأمر مرفوض، باستثناء مباراة الأهلي والزمالك".

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الزمالك يوم 19 فبراير المقبل المباراة المؤجلة بينهما من منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري.

وأضاف محمد فضل "تطبيق تقنية الفار سيكون في الدور الثاني من الدوري، والتدريب على استخدامها سيأخذ 28 يومًا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد فضل يعلن موعد تطبيق تقنية الفار في مباريات الدوري

أخبار الرياضة.. فضل يعلن موعد تطبيق تقنية الفار.. البدري يفجر مفاجأة بشأن خلافه مع جهازه المعاون

ثورة ضد التحكيم.. أندية الدوري ترفض الأخطاء وتطالب بالأجانب واتجاه للاستعانة بالـ VAR

جمال الغندور يتحدى مرتضى منصور: مفيش حكام أجانب.. فيديو

تحامل وهجوم..تعليق أحمد الشناوي على طلب حكام أجانب لمباريات الزمالك

جمال الغندور يلوح بالاستقالة من رئاسة الحكام بسبب مرتضى منصور

ترشيحاتنا

الملكة إليزابيث تشعر بخيبة أمل بعد بيان الأمير هاري ميجان بالتنحي.. لهذا السبب

خطورة الاستحمام بالمياه الساخنة في فصل الشتاء.. هاني الناظر يوضح ..فيديو

تكرار الصلاة بسبب الوساوس.. الإفتاء توضح الحكم| فيديو

أول تعليق من الجيش العراقي على قصف المنطقة الخضراء ببغداد

ليس حضور الحفل فقط | أسرار غضب الكاف العارم من محمد صلاح

شاهد.. صور سلاف فواخرجى مع فرسانها الأربعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأجل إنقاذ قطتها.. عجوز تلقي حفيدها من ارتفاع 50 قدما ..شاهد

بملابس شتوية.. نيرمين الفقي تتحدى الطقس البارد في أحدث ظهور

كويتية تلتقط فيديو لـ سائق سيارة أثناء تحرشه بها على الطريق