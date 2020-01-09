محمد فضل يعلن موعد تطبيق تقنية الفار.. ويؤكد: طلب حكام أجانب مرفوض|شاهد

أعلن محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المسئولة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن رفضه فكرة الاعتماد على حكام أجانب لإدارة مباريات الدوري المصري الممتاز.



وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، أعلن مطالبته بإسناد إدارة مباريات فريقه المتبقية في الدوري لحكام أجانب.



وقال محمد فضل، أثناء استضافته ببرنامج "ملعب أون" المذاع على قناة "أون سبورت"، "إذا طلب فريق حكامًا أجانب سيعرض الأمر على اللجنة الخماسية، لكن من وجهة نظري الأمر مرفوض، باستثناء مباراة الأهلي والزمالك".



ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الزمالك يوم 19 فبراير المقبل المباراة المؤجلة بينهما من منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري.



وأضاف محمد فضل "تطبيق تقنية الفار سيكون في الدور الثاني من الدوري، والتدريب على استخدامها سيأخذ 28 يومًا".