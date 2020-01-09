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رياضة

جمال الغندور: سأرحل عن لجنة رئاسة الحكام في هذه الحالة

الخميس 09/يناير/2020 - 02:11 ص
جمال الغندور
جمال الغندور
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محمد رشاد
كشف جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن أنه سيرحل عن اللجنة ويتقدم باستقالته في حالة واحدة، وهى عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع اللجنة الخماسية بالجبلاية برئاسة عمرو الجناينى.

قال "الغندور"، فى تصريحات لقناة "أون سبورت"، إنه لا يهرب من المسئولية ويحب المواجهة، مضيفًا أن هناك عقوبات على الحكام ولكنه لا يحب إعلانها على ثقة الحكام فى أنفسهم.

وأضاف رئيس لجنة الحكام، أن اللجنة الخماسية لم تقصر فى حق الحكام، وأن سبب عدم صرف مستحقاتهم المتأخرة يعود إلى الضائقة المالية التى تمر بها الجبلاية، حيث يسعى اتحاد الكرة إلى تحصيل 100 مليون جنيه، وبمجرد تحصيلها سيتم صرف مستحقات الحكام.

وتسلمت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، الدفعة الأولى من أجهزة تقنية الفيديو أمس، الأربعاء، على أن يتم تسلم الدفعة الثانية اليوم، الخميس.

ويجهز مسئولو الجبلاية لعقد مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل تطبيق تقنية الفيديو خلال الدور الثاني للدوري.. وحدد اتحاد الكرة يوم 13 يناير الجاري موعدًا لبدء تدريب الحكام على تقنية الفيديو تمهيدا لتطبيقها في الدوري الثاني.. ويشارك في التدريبات بشكل مبدئي 60 حكمًا سيتم تحديدهم بالتنسيق مع لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور. 

ويستضيف استاد القاهرة التدريبات الخاصة بتقنية الفيديو، بعدما أنهى اتحاد الكرة اتفاقه مع شركة إسبانية التي تولت تطبيق التقنية في أمم أفريقيا 2019 للكبار.
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