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خطورة الاستحمام بالمياه الساخنة في فصل الشتاء.. هاني الناظر يوضح ..فيديو

الخميس 09/يناير/2020 - 02:25 ص
هاني الناظر
هاني الناظر
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هاني حسين
نصح الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، بعدم استخدام المياه الساخنة عند الاستحمام في فصل الشتاء.

طالب هاني الناظر، في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، "بعدم الاستحمام بمياه باردة أو ساخنة، لأن المياه الساخنة المباشرة على الجلد تسبب التهابات ويجب الاستحمام بمياه دافئة فاترة تساعد على تدفق الدم".

وتابع هاني الناظر، "هناك مشكلة يعاني منها كثيرون وهي جفاف الجلد في فصل الشتاء، وذلك يحدث نتيجة قلة شرب المياه".

ونصح هاني الناظر، بشرب المياه بكثرة في فصل الشتاء والصيف والإكثار من المشروبات الدافئة والأعشاب التي توفر طاقة للجسم.

وأكمل هاني الناظر "يجب ألا ترتدي الصوف على اللحم مباشرة لأنه قد يتسبب في التهابات في الجلد ويجب ان يلامس الجلد القطن".
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