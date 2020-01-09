ثقافة الأقصر تحتفل بميلاد السيد المسيح

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقدت مكتبة المحاميد قبلى الثقافية محاضرة بعنوان "ميلاد السيد المسيح" فى ديوان الأقباط بالمحاميد قبلى، حاضرها القس مكاريوس عزمي إبراهيم.





تناولت بشارة الملاك للسيدة العذراء، ومولد السيد المسيح، وزيارة السيد المسيح والعائلة المقدسة إلى مصر، ورجوعها الى الناصرة بمدينة أورشليم، والدعوة للرسالة وهو فى سن الثلاثين من عمره، ومعاناة السيد المسيح اثناء الرسالة، كما تخلل المحاضرة بعض الاغانى لكورال الأطفال لأبناء القرية.



