لأجل إنقاذ قطتها.. عجوز تلقي حفيدها من ارتفاع 50 قدما ..شاهد

في "الكبر عبر" كما يقولون.. فقد قامت عجوز صينية بالتضحية بحفيدها بإلقائه من شرفة المنزل فقط لإنقاذ قطتها، في مقطع فيديو صادم.





علقت قطة العجوز «تانج» على حافة تقع بين شرفتين في أحد الطوابق السفلية والتي تبعد 50 قدمًا عن شرفتها مما جعل من الصعب الإمساك بالقطة.





لم تفكر العجوز في عواقب ما أقدمت على فعله، حيث قامت بربط حبل بدائي الصنع حول جسد حفيدها، وألقته من الشرفة على ارتفاع 50 قدما لينقذ القطة بينما أمسكت بالحبل جيدًا برفقة عمه.





يبدو المشهد الذي نشرته صحيفة "الدايلي ميل"، مفزعًا لمن يشاهده من بعيد، لكن هذا لم يكن رأي الجدة فلم تستمع إلى كل من حذروها بألا تفعل هذا.





لكن عندما رأت مقطع الفيديو شعرت بالصدمة الشديدة، وقالت بأنها لم تتوقع هذا لأنها كانت واثقة بأن الطفل سينجو وسيتمكن من إنقاذ القطة.