بـ هوت شورت.. سارة سلامة تقضي إجازتها في إندونيسيا.. صور

نشرت الفنانة الشابة سارة سلامة، صورًا جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وظهرت سارة سلامة داخل شلالات إندونيسيا حيث تقضي إجازتها ، وهى ترتدى هوت شورت وتيشيرت اسود وانتعلت حذاء رياضيا باللون الأبيض ، ولاقت الصور إعجاب متابعيها.





يذكر أن سارة سلامة تنتظر عرض مسلسلها "كتف قانوني" الذى خرج من السباق الرمضاني الماضي في آخر لحظة.





مسلسل "كتف قانوني" بطولة طارق صبري، سارة سلامة، أحمد بدير، محمد نجاتي، أحمد سلامة، رنا سماحة، مدحت تيخا، عبدالله مشرف، محمد الصاوي، منير مكرم، حسن عبدالفتاح، وعدد من الوجوه الشابة.



