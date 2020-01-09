محمد فضل: علينا التماس العذر لغياب محمد صلاح عن حفل الأفضل

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة، عن موقفه من تغيب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن حضور حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا التي أقيمت في سهل حشيش.





وأكد محمد فضل، في تصريحات لـ قناة "أون سبورت"، أنه غضب من تغيب محمد صلاح كثيرًا، مشددا على أن وجوده كان سيضيف الكثير للحفل دعائيًا وسيزيد من قيمة الحفل.





وأضاف محمد فضل، أن محمد صلاح بالتأكيد لديه أسباب خاصة حالت دون حضوره، مؤكدا أن الجماهير عليها أن تلتمس العذر لـ محمد صلاح.





وتابع محمد فضل، أن محمد صلاح نجم كبير وعالمي وأصبح مصدر فخر لكل مصري لذلك فلابد من التماس العذر له.





وحصد النجم السنغالي ساديو ماني، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب عن قارة إفريقيا لعام 2019 لأول مرة في مسيرته، متفوقا على زميله بالفريق النجم المصري محمد صلاح، ولاعب مانشستر سيتي النجم الجزائري رياض محرز.





وحضر ساديو مانى الحفل الذي أقيم أول أمس فى مدينة الغردقة بمصر وتسلم الجائزة من أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".



