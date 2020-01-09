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أخبار العالم

بنس: إيران أمرت ميليشياتها بعدم التحرك ضد الأهداف الأمريكية مجددا

الخميس 09/يناير/2020 - 02:26 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، الخميس، إن الولايات المتحدة تلقت معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران وجهت ميليشياتها بألا تتحرك ضد أهداف أمريكية مجددا جاء ذلك وفق تصريحات لشبكة "إن.بي.سي" الأمريكية.

وقامت إيران فجر أمس باستهداف قاعدة "عين الأسد" التي تتمركز فيها قوات لتحالف الدولي بقيادة الولايات المتّحدة لمكافحة "داعش" وذلك ردًا على استهداف واشنطن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.

وأعلن جيش العراق سقوط 22 صاروخا داخل أراضي البلاد دون خسائر ضمن صفوف القوات العراقية.
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