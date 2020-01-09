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فن

داليا مصطفى تستمتع بالأجواء الشتوية في معبد فيلة.. شاهد

الخميس 09/يناير/2020 - 04:27 ص
داليا مصطفى
داليا مصطفى
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محمد بدران
نشرت الفنانة داليا مصطفى صورة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام. 

وظهرت داليا بالصورة بإطلالة شتوية أنيقة بالجينز وجاكيت بمحافظة أسوان داخل معبد فيلة مستمتعة بجمال الطبيعة الخلاب هناك. 

ونالت الصورة على إعجاب العديد من الجماهير قائلين: ما احلاكى، وقال آخرون: ما أجملك متألقة وجميلة دائما.

يُذكر أن أحدث أعمال داليا مصطفى مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجي".

ويشارك في بطولته إلى جانب داليا مصطفي كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.
داليا مصطفى تستمتع بالأجواء الشتوية في معبد فيلة.. شاهد
داليا مصطفى تستمتع بالأجواء الشتوية في معبد فيلة.. شاهد
داليا مصطفى تستمتع بالأجواء الشتوية في معبد فيلة.. شاهد
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