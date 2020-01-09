مي كساب تعلن عن اسم أغنيتها الجديدة

أعلنت الفنانة مي كساب، اسم أغنيتها الجديدة عبر تغريدة بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.



وغردت مي كساب "‏⁧‫#الشتاء_بيجيبلي_إكتئاب‬⁩ أغنيه جديده قريبا".



يذكر أن طرحت مي كساب، مؤخرًا ألبومها الذي يحمل اسم "أنا لسة هنا"، والذي حقق نجاحا كبيرا فور طرحه نظرا لغياب مي، فترة طويلة عن تقديم أغنيات جديدة.



وتضمن الألبوم العديد من الأغاني المتنوعة كان من بينها "متغيرة"، و"يابن اللعيبة"، و"أيوه فيه من ده"، و"جوزي"، وشايفاك كبير"، و"أتحملني"، وغيرها من الأغاني.