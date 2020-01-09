بـ الروب.. إيمي سالم بإطلالة جديدة تبرز جمال أنوثتها

شاركت الفنانة إيمي سالم، متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة.





وظهرت إيمي سالم، بروب من الستان باللون الأبيض، واعتمدت في الميكب على اللون البينك الهادئة كأيشادو للعيون لإبراز جمالها، وأحمر شفاه باللون البينك الفاتح، والرموش السوداء.





وقامت ايمى سالم، بتسريح شعرها بشكل مموج، وتركته منسدلًا بين كتفيها، ولم تضع الكثير من الإكسسوارات واختارت اللوك الناعم مع قرط وانسيال بسيط يبرز جمالها.





كانت إيمي سالم خاضت سباق دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "طلقة حظ" وتعاونت من خلاله مع نخبة كبيرة من الفنانين.



