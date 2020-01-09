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أخبار العالم

نائب الرئيس الأمريكي: نتوقع هجوما جديدا من إيران

الخميس 09/يناير/2020 - 03:43 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، الخميس، إن الولايات المتحدة تتوقع هجومًا جديدًا من إيران وفقًا لمعلومات استخباراتية. 

وأضاف بنس في تصريحات لشبكة "إن.بي.سي" الأمريكية، "تلقينا معلومات استخباراتية بأنه قد يكون هناك هجوم ولدينا نظام إنذار مبكر سمح لنا بنقل القوات لمكان آمن".

وتابع "أعتقد أننا آمنون الآن أكثر مما كنا عليه قبل مقتل قاسم سليماني"، مؤكدًا أن واشنطن لا تسعى لتغيير النظام في إيران.

وقامت إيران فجر أمس باستهداف قاعدة "عين الأسد" التي تتمركز فيها قوات لتحالف الدولي بقيادة الولايات المتّحدة لمكافحة "داعش" وذلك ردًا على استهداف واشنطن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.

وأعلن جيش العراق سقوط 22 صاروخا داخل أراضي البلاد دون خسائر ضمن صفوف القوات العراقية.
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