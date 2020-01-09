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فن

هيكسر الدنيا.. أمير كرارة يهنئ أحمد صلاح حسني بمسلسله الجديد

الخميس 09/يناير/2020 - 04:25 ص
أحمد صلاح حسني بوستر
أحمد صلاح حسني بوستر مسلسل ختم النمر
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محمد بدران
حرص الفنان أمير كرارة، على تهنئة صديقه الفنان أحمد صلاح حسني، بمسلسله الجديد "ختم النمر"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر "أمير"، صورة البوستر الخاص بالمسلسل وعلق على الصورة، قائلًا "مبروك يا سوني ربنا يكرمك إن شاء الله تكسر الدنيا أحمد صلاح حسني".

مسلسل ختم النمر"المسلسل ينتمي الـ 45 حلقة، ومن المقرر عرضه في يناير، وتدور أحداثه في إطار أسري اجتماعي يتناسب مع الجو العائلي، ممزوج بالأكشن مع مزيد من الإثارة والتشويق.

بطولة الفنان أحمد صلاح حسني، ويعد البطولة المطلقة الأولى لصلاح حسني، ويشارك فيه كلٌ من النجمة السورية نسرين طافش، ميرهان حسبن، وفاء سالم، تامر شلتوت، تميم عبده، أمير صلاح الدين، عفاف شعيب، رشدي الشامي، حنان سليمان، جميل برسوم، وقصة وإخراج أحمد سمير فرج، وتأليف السيناريست محمد عبد المعطي.

يذكر أن النجم أمير كرارة يقوم حاليا بتصوير مشاهده في مسلسل "الاختيار"، والمسلسل بطولة أمير كرارة، دينا فؤاد، أحمد العوضي، إسلام جمال، من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، ومن المُقرر عرضه في رمضان القادم.
هيكسر الدنيا.. أمير كرارة يهنئ أحمد صلاح حسني بمسلسله الجديد
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