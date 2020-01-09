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رياضة

محمد فضل يزف بشرى سارة لـ شوقي غريب وجهازه المعاون

الخميس 09/يناير/2020 - 04:20 ص
محمد فضل عضو اللجنة
محمد فضل عضو اللجنة الخماسية
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ياسمين تيسير
زف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة، بشرى سارة لـ الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب.

وأكد محمد فضل في تصريحات لـ قناة "أون سبورت"، أنه سيتم تعديل عقود شوقي غريب وجميع مساعديه، مشددا على أن غريب يستحق، حيث إنه حقق إنجازا رائعا وأسعد الجماهير.

وأضاف محمد فضل، أنه تحدث مع شوقي غريب في هذا الأمر وتم الاتفاق على التعديل، مؤكدا أنه لا صحة لما يتردد عن رفضه زيادة راتب شوقي غريب.

وتابع محمد فضل أن ملف المنتخب الأولمبي في يد أحمد عبدالله عضو اللجنة الخماسية.

وأكمل محمد فضل أن المنتخب الأولمبي حقق إنجازا رائعا بالتتويج ببطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 عاما.
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