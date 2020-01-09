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رياضة

الذهب لا يصدأ.. شوبير يتغنى بـ مودريتش عقب فوز ريال مدريد على فالنسيا

الخميس 09/يناير/2020 - 03:35 ص
احمد شوبير
احمد شوبير
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ياسمين تيسير
أشاد الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، بـ لوكا مودريتش، نجم فريق ريال مدريد الإسباني؛ عقب فوز الفريق الملكي اليوم أمام فالنسيا.

ونشر أحمد شوبير، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لـ لوكا مودريتش.

وعلق "الذهب لا يصدأ أبدًا".

شهدت مباراة ريال مدريد وفالنسيا التي انتهت لصالح الفريق الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات نصف نهائي السوبر الإسباني، رقمًا مميزًا لنجم الفريق الملكي، لوكا مودريتش.

وسجل مودريتش، هدفًا رائعًا في تقدم ريال مدريد على فالنسيا، بثلاثية في نصف نهائي السوبر الاسباني بالسعودية.

يذكر أن مودريتش ترك أرضية الملعب في الدقيقة 77، ليحل خاميس رودريجيز بدلًا عنه.

الذهب لا يصدأ.. شوبير يتغنى بـ مودريتش عقب فوز ريال مدريد على فالنسيا
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